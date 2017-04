Tom & Jerry: Willy Wonka e la Fabbrica di Cioccolato - trailer del film d'animazione Warner Bros.

Di Pietro Ferraro giovedì 20 aprile 2017

Tom & Jerry incontrano il classico Willy Wonka e la Fabbrica di Cioccolato ne nuovo film d'animazione Warner Bros.

Warner Bros. crea un intrigante e nostalgico mash-up di un paio di icone dell'infanzia nel trailer del nuovo film d'animazione Tom e Jerry: Willy Wonka e la Fabbrica di Cioccolato.

Ciò che è forse è più sorprendente di questo trailer, a prescindere dal fatto che esiste e non è stato partotito dalla mente di qualche fan, è che sembra veramente molto vicino ad una rivisitazione del classico Willy Wonka e la Fabbrica di Cioccolato, ma con Tom e Jerry sullo sfondo che osservano lo svolgersi degli eventi. Il video include anche alcuni numeri musicali del film che è stato adattato dal famoso romanzo di Roald Dahl. C'è anche un topo piuttosto inquietante abbigliato come un Oompa Loompa e il tizio di nome Willy somiglia davvero molto a Gene Wilder che ha interpretato l'originale.

Non è la prima volta che Tom e Jerry si cimentano in una parodia animata di qualche classico cinematografico, ricordiamo le versioni di Tom e Jerry de Il Mago di Oz, Il Signore degli Anelli, Robin Hood e persino Fast & Furious diventato Fast & Furry, in realtà più un omaggio al vecchio cartone animato Wacky Races - Le corse pazze piuttosto che ai film di Fast & Furious.

Questo nuovo film d'animazione Warner Bros. come tutti quelli della serie Tom & Jerry uscirà direttamente in home-video.