Al cinema dal 20 aprile: trailer, trame e recensioni dei film in sala

Di Pietro Ferraro giovedì 20 aprile 2017

Arrivano al cinema l'horror "The Bye Bye Man", il thriller "Boston - Caccia all'uomo", il film d'animazione "Baby Boss" e le commedie "Lasciami per sempre" e "Famiglia all'improvviso - Istruzioni non incluse".

- The Bye Bye Man (USA 2017 - Horror - Durata 96 minuti) di Stacy Title con Douglas Smith, Lucien Laviscount, Cressida Bonas, Doug Jones, Michael Trucco. Trama: Quando tre amici del college incappano nelle terrificanti origini del Bye Bye Man, scoprono che c'è un solo modo per evitare la sua maledizione: non credere in lui, non pronunciare il suo nome. Ma una volta che il Bye Bye Man entra dentro la tua testa, prende il controllo. C'è un modo per sopravvivere alla sua possessione? TRAILER ITALIANO

- Baby Boss (USA 2017 - Animazione - Durata 97 minuti) di Tom McGrath con Alec Baldwin, Steve Buscemi, Lisa Kudrow, Jimmy Kimmel, Miles Christopher Bakshi, Tobey Maguire, James McGrath, Conrad Vernon. Trama: Il film racconta attraverso gli occhi di un fantasioso ragazzino di 7 anni l'arrivo in famiglia di un fratellino che si trasformerà ben presto in un fastidioso e prepotente "invasore" celato sotto mentite spoglie. La particolarità è la personalità da piccolo boss sfoderata dal bebè, con tanto di vocione e piglio autoritario.. TRAILER ITALIANO

- Boston - Caccia all'uomo (USA 2017 - Drammatico / Thriller - Durata 133 minuti) di Peter Berg con Mark Wahlberg, Kevin Bacon, John Goodman, J. K. Simmons, Michelle Monaghan, Alex Wolff. Trama: Basato su un fatto realmente accaduto: l’attentato alla Maratona di Boston del 15 aprile 2013 e la cronaca dettagliata di una delle più sofisticate e meglio coordinate caccia all’uomo nella storia recente. TRAILER ITALIANO

- Famiglia all'improvviso - Istruzioni non incluse (Francia 2017 - Commedia / Drammatico - Durata 118 minuti) di Hugo Gélin con Omar Sy, Clémence Poésy, Antoine Bertrand, Gloria Colston, Ashley Walters, Raphael Von Blumenthal, Clémentine Célarié. Trama: Samuel vive la sua vita nel Sud della Francia senza responsabilità e senza legami importanti fino a quando una delle sue vecchie fiamme gli lascia tra le braccia una bambina di pochi mesi, Gloria: sua figlia! Inizialmente incapace di prendersene cura, Samuel impara giorno dopo giorno ad essere un buon padre. Otto anni dopo, quando Samuel e la piccola Gloria sono ormai inseparabili e felici, una sorpresa inaspettata cambierà le loro vite. TRAILER ITALIANO

- Lasciami per sempre (Italia 2017 - Commedia - Durata 90 minuti) di Simona Izzo con Barbora Bobulova, Max Gazzè, Valentina Cervi, Vanni Bramati, Marco Cocci, Myriam Catania, Andrea Bellisario. Trama: Viola compagna di Nikos é una donna che ama decisamente il rischio. Ha deciso infatti di invitare per la festa del figlio ventenne Lorenzo, in crisi per essere stato abbandonato dalla fidanzata, la famigliona allargata. Non mancheranno ospiti inattesi che faranno esplodere la già fibrillante festa e3 in un susseguirsi di sferzate sentimentali il mucchio selvaggio si confronterà senza esclusione di colpi. TRAILER UFFICIALE

- Acqua di Marzo (Italia 2017 -Drammatico - Durata 100 minuti) di Ciro De Caro con Roberto Caccioppoli, Claudia Vismara, Rossella d’Andrea, Sara Tosti, Gianni d'Andrea. Trama: Libero torna nella cittadina d'origine per dare l'addio alla nonna in fin di vita. Ma la nonna non muore, e il passato che credeva essersi lasciato alle spalle lo travolge. TRAILER UFFICIALE

- L'Accabadora (Italia / Irlanda 2017 - Drammatico - Durata 136 minuti) di Enrico Pau con Donatella Finocchiaro, Barry Ward, Carolina Crescentini, Sara Serraiocco, Anita Kravos, Camilla Soru, Federico Noli, Piero Marcialis. Trama: Negli anni '40 Annetta arriva a Cagliari da un piccolo villaggio nei giorni in cui l’Italia sta entrando in guerra e gli Alleati iniziano a bombardarla. È una donna di circa trentacinque anni, sempre vestita di nero, solitaria e silenziosa, d’una bellezza di pietra tipica delle zone più arse della Sardegna. A Cagliari nessuno sa nulla di questa donna che sembra custodire nel suo passato un terribile segreto. TRAILER UFFICIALE

- Ciao amore, vado a combattere (Italia / Tailandia 2017 - Documentario - Durata 74 minuti) di Simone Manetti con Chantal Ughi, Andrew Robert Thomson, Anissa Meksen, Benoit Mateu. Trama: Chantal Ughi era una modella, un’attrice, una cantante, ma la sua vita apparentemente spensierata nascondeva un passato oscuro. Non bastavano le passerelle, i set cinematografici e i palcoscenici a risolvere quel passato. Ci voleva il ring. È nel Muay Thai, la boxe tailandese, che Chantal ha trovato il modo di affrontare i suoi demoni: trasferitasi in Tailandia, sotto la guida di un maestro locale, al Muay Thai si è dedicata anima e corpo, vincendo quattro titolo mondiali. TRAILER ITALIANO

- Le cose che verranno - l'Avenir (Francia 2017 - Drammatico - Durata 100 minuti) di Mia Hansen-Løve con Isabelle Huppert, André Marcon, Roman Kolinka, Edith Scob, Sarah Lepicard, Solal Forte. Trama: Nathalie insegna filosofia in un liceo di Parigi. Sposata, due figli e una madre fragile che ha bisogno di continue attenzioni, Nathalie divide le sue giornate tra la famiglia e la sua dedizione al pensiero filosofico, in un contesto di apparente e rassicurante serenità. Ma un giorno, improvvisamente, il suo mondo viene completamente stravolto e Nathalie dovrà reinventarsi una nuova vita. TRAILER ITALIANO

- Libere (Italia 2017 - Documentario - Durata 76 minuti) di Rossella Schillaci con Ada Prospero Marchesini Gobetti, Bianca Guidetti Serra, Giulia Gadola Beltrami, Joyce Lussu, Anna Cherchi. Trama: racconto sull'emancipazione femminile durante la Resistenza, con impegno pubblico, accesso al lavoro e libertà sessuale, e sul successivo ritorno forzato delle donne alla dimensione privata nel dopoguerra. TRAILER UFFICIALE

- Wilson (USA 2017 - Commedia - Durata 94 minuti) di Craig Johnson con Woody Harrelson, Laura Dern, Judy Greer, Cheryl Hines, Isabelle Amara, Shaun Brown, Bruce Bohne, Margo Martindale. Trama: Wilson è un solitario, nevrotico e spassosamente onesto misantropo di mezza età che si riunisce con la sua ex moglie e ottiene un assaggio di felicità quando scopre di avere una figlia adolescente che non ha mai incontrato. Nel suo modo sboccato e un po' contorto l'uomo si propone di creare un legame con la ragazza. TRAILER ITALIANO