Logan - The Wolverine: nuova action figure di Hugh Jackman

Di Pietro Ferraro giovedì 20 aprile 2017

World Box annuncia una nuova action-doll di Hugh Jackman nel film "Logan - The Wolverine", ultima volta dell'attore nei panni dell'iconico mutante degli X-Men.

Logan - The Wolverine è un film che il sottoscritto ha trovato interessante, ben recitato e a tratti davvero coinvolgente con l'unica pecca di aver voluto umanizzare all'estremo quello che di fatto è nato come un supereroe spesso autoironico e magistralmente caratterizzato da Hugh Jackman.

Logan - The Wolverine è il decimo film della saga cinematografica degli X-Men, così come il terzo e ultimo film in solitaria di Wolverine dopo X-Men le origini: Wolverine (2009) e Wolverine - L'immortale (2013). Il film trae ispirazione dall'iconica serie a fumetti "Vecchio Logan" di Mark Millar e Steve McNiven che segue uno stanco e invecchiato Logan che intraprende un'ultimo viaggio in un futuro post-apocalittico.

Nel film di James Mangold, Logan (Hugh Jackman) ora autista di limousine si occupa di un anziano e malato Professor X (Patrick Stewart) in un remoto avamposto sul confine messicano. Il suo piano di nascondersi dal mondo fallisce quando incontra una giovane mutante (Dafne Keen) che è molto simile a lui. Ora Logan dovrà proteggere la ragazza e combattere le forze oscure che vogliono catturarla.

World Box ha riunito in un ricchissimo set "deluxe" l'action doll di Hugh Jackman così come appare nel film. Il set include un abito elegante nero con cravatta che indossa quando lavora come autista di limousine e un completo casual che indossa quando si ritrova in viaggio e braccato e che include un paio di jeans, una giacca marrone, una t-shirt nera, un paio di stivali marroni e una canotta bianca imbrattata di sangue, indossata nella parte finale del film che vede Logan scontrarsi all'ultimo sangue con i "potenziati" Reavers.

Come noterete dalle immagini il volto della figure è oscurato poichè non ancora pronto nella sua versione definitiva, ma vista la cura profusa nella realizzazione del resto della figure non ci dovrebbero essere dubbi sul risultato finale.

Trovate il set deluxe di Logan a questo LINK.