Guardiani della galassia Vol. 2: la colonna sonora "Awesome Mix Vol. 2"

Di Pietro Ferraro giovedì 20 aprile 2017

Il 25 aprile debutta nei cinema italiani Guardiani della galassia Vol. 2 e Blogo vi propone la colonna sonora ufficiale del sequel Marvel.

Marvel ha svelato le 14 canzoni della compilation Awesome Mix Vol. 2, colonna sonora di Guardiani della galassia Vol. 2, il sequel di James Gunn che debutterà nei cinema italiani il prossimo 25 aprile.

Guardiani della galassia 2: nuovo trailer italiano svela il personaggio di Kurt Russell I Guardiani della galassia tornano in azione e al cinema ad aprile 2017.

L'account Twitter di Marvel U.K. & Ireland ha presentato la lista dei brani attraverso un poster che ritrae Baby Groot (Vin Diesel) che mostra un'audiocassetta. Questa lista conferma che le canzoni dei trailer "The Chain" di Fleetwood Mac e "Fox on the Run" di Sweet sono parte della colonna sonora, ma altre canzoni utilizzate nei trailer e negli spot televisivi, come "Suffragette City" di David Bowie non sono nell'elenco. James Gunn ha infatti affermato in passato che alcune canzoni contenute nei trailer questa volta non sarebbero state necessariamente nella "Awesome Mix".

La lista completa della colonna sonora di "Guardiani 2" include "Mr. Blue Sky" di Electric Light Orchestra, "Lake Shore Drive" di Aliotta Haynes Jeremiah, "Bring It On Home to Me" di Sam Cooke, "Southern Nights" di Glenn Campbell, "My Sweet Lord" di George Harrison, "Brandy (You're a Fine Girl)" di Looking Glass, "Come a Little Bit Closer" di Jay and the Americans, "Wham Bam Shang-a-Lang" di Silver, "Surrender" di Cheap Trick, "Father and Son" di Cat Stevens, "Flash Light" di Parliament e la canzone finale dal titolo "Guardians Inferno" interpretata dai The Sneepers featuring David Hasselhoff. Rolling Stone ha incontrato James Gunn che ha rivelato che questa canzone è un "pezzo originale" che ha scritto con il compositore Tyler Bates che si è occupato delle musiche originali del film.

Il regista descrive questa canzone finale come "una sorta di Guardiani sfidano il tema disco di Star Wars di Meco". Il regista ha anche affermato che David Hasselhoff è stato reclutato per fornire la voce, in quanto l'attore pare sia "l'eroe d'infanzia" del personaggio di Chris Pratt, Peter Quill. Vale anche la pena notare che la banda fittizia è chiamata The Sneepers, una band che il regista ha precedentemente rivelato sarebbe stata censurata dal team legale della Marvel, dato che la parola "sneeper" significa "clitoride" nella lingua islandese. Tuttavia il regista ha rivelato poche settimane dopo che, dopo tutti gli articoli pubblicati su questo "divieto", Marvel ha cambiato idea e gli ha permesso di usare gli Sneepers. Il regista ha anche speso due parole per quelle che pensa siano le due canzoni più importanti del film, "The Chain" e "Brandy".

Ci sono due canzoni che sono più profondamente collegate al film. La prima è "The Chain" perché tratta dei Guardiani, almeno nel modo in cui la usiamo un paio di volte nel film e l'altra è "Brandy", una canzone incredibilmente importante nel film. Entrambi sono due delle mie canzoni preferite degli anni '70.

Il regista ha aggiunto che hanno dovuto "combattere molto duramente" per ottenere i diritti della prima canzone della colonna sonora, "Mr. Blue Sky" di Electric Light Orchestra. Il regista inizialmente aveva pianificato l'utilizzo della canzone nel primo film dei Guardiani, dove ha anche dovuto personalmente fare appello al cantante Jeff Lynne, leader della band Electric Light Orchestra per approvare la canzone. Dopo che la canzone è stata approvata per il primo film, ha finita per essere tagliata, il che ha reso ancora più difficile il processo, ma James Gunn ha scherzato affermando che gli hanno fatto un'offerta che non poteva rifiutare. Il regista ha anche rivelato che la scelta del brano "My Sweet Lord" di George Harrison è collegata all'origine di Ego il pianeta vivente.

E' stata una delle prime canzoni che ho scelto per cercare di usarla nel film ed è legata un po' all'origine di Ego. C'è questo grande mito della creazione che riguarda la sua venuta e la congiunzione astrale legata ad essa. Sono sempre stato affascinato dal mito della creazione indù e ci sono alcune somiglianze.

Come per il resto delle canzoni, James Gunn ha anche confermato che "Fox on the Run" dei Sweet è solo nei trailer e non è presente nel film, come accaduto a "Spirit in the Sky" del primo film. Il regista ha poi sottolineato che "Lake Shore Drive" è una "hit regionale" legata al fatto che è cresciuto nel Midwest, mentre "Bring It On Home" è stata usata durante le scene con Peter Quill (Chris Pratt) e Gamora (Zoe Saldana). "Brandy" è uno dei pezzi preferiti legati all'infanzia del regista che ha confermato che svolge un ruolo "emotivo chiave" nel film, apparendo nella prima scena. "Come a Little Bit Closer" è suonato durante una scena d'azione in cui i Guardiani "godono di un po' di ultra-violenza", mentre l'oscura "Wham Bang-a-Lang" di Silver è stato inviata da un fan, anche se il regista non aveva mai sentito parlare della canzone prima. James Gunn è stato ispirato ad aggiungere "Father and Son" dopo aver sentito il tentativo di Howard Stern di farne una versione acustica nel suo show radiofonico. Il regista non ha rivelato ruolo e collocazione nel film del brano "Flash Light" di Parliament, ma ha affermato che ha aggiunto "Surrender" di Cheap Trick come ringraziamento alla band dopo che gli avevano permesso per un'inezia di usare un'altra canzone, "If You Want My Love", per il suo film Super.

TRACK LISTINGS

1. “Mr. Blue Sky” – Electric Light Orchestra

2. “Fox on the Run” – Sweet

3. “Lake Shore Drive” – Aliotta Haynes Jeremiah

4. “The Chain” – Fleetwood Mac

5. “Bring It on Home to Me” – Sam Cooke

6. “Southern Nights” – Glen Campbell

7. “My Sweet Lord” – George Harrison

8. “Brandy (You’re a Fine Girl)” – Looking Glass

9. “Come a Little Bit Closer” – Jay and the Americans

10. “Wham Bam Shang-A-Lang” – Silver

11. “Surrender” – Cheap Trick

12. “Father and Son” – Cat Stevens

13. “Flash Light” – Parliament

14. “Guardians Inferno” – The Sneepers featuring David Hasselhoff