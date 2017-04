Insidious 4 slitta al 2018 - anticipato Half to Death

Di Federico Boni giovedì 20 aprile 2017

Ancora un horror low budget per Jason Blum. Arriva Half to Death.

Insidious 3: Recensione in Anteprima Dimenticatevi la famiglia Lambert, perché Elise Rainier dovrà affrontare i primi 'veri' demoni della propria esistenza da sensitiva in Insidious 3 Mossa a sorpresa da parte di Universal Pictures che ha posticipato l'uscita in sala di Insidious 4. Il nuovo capitolo horror uscirà infatti il 5 gennaio del 2018, e non più il 20 ottobre del 2017 come inizialmente annuciato. In questa data si farà strada Half to Death, altro horror prodotto da James Blum diretto da Christopher Landon (Paranormal Activity: The Marked Ones). Protagonista di questo titolo Jessica Rothe, studentessa universataria che rivive il giorno del proprio omicidio tra inaspettati dettagli e l'inevitabile morte, fino a quando non scoprirà l'identità del suo assassino.

Sceneggiato da Leigh Whannell (Saw), che ha scritto la trilogia originale e ha diretto il capitolo 3, Insidious 4 vedrà alla regia Adam Robitel (The Taking of Deborah Logan), con Jason Blum e James Wan, regista dei primi due capitoli nonché co-creatore, produttori. Steven Schneider, Brian Kavanaugh-Jones, Charles Layton, Bailey Conway Anglewicz, Couper Samuelson e Whannell faranno invece da produttori esecutivi.

La trilogia originale, costata una manciata di dollari, ha incassato la bellezza di 372 milioni di dollari in tutto il mondo.

Fonte: Comingsoon.net