Alcolista: foto, poster e trailer del thriller di Lucas Pavetto

Di Federico Boni giovedì 20 aprile 2017

Seconda opera di Lucas Pavetto, Alcolista è un thriller girato a New York con una produzione tutta italiana. Dal 18 maggio in sala.

Seconda opera di Lucas Pavetto, regista italo-argentino, Alcolista è un thriller girato a New York con una produzione tutta italiana, la Dea Film, specializzata in film di genere.

Protagonisti Bill Moseley, Gabriella Wright, John Robinson, Lloyd Kaufman e Tammy Jean, con al centro della trama un uomo solo, senz’altra compagnia che le bottiglie di alcolici sparse per casa. Daniel passa le giornate a progettare l’omicidio del suo vicino di casa. L’incontro con Claire, un’assistente sociale, lo aiuterà a chiarire le ragioni di questo piano e a cacciare via i demoni che assillano la sua vita. O forse no?

Dopo aver partecipato a vari Festival internazionali (Buffalo International Film Festival, Crystal Palace International Film Festival, Fano International Film Festival , Festival Intenacional de Torremolinos, Sydney Indie Film festival) il film arriva in Italia il 18 maggio distribuito dalla WEST 46th FILMS, giovane società di produzione e distribuzione attiva a Roma e New York. Un progetto ambizioso, quello della West46, e cioè promuovere e riportare nel nostro Paese artisti che lavorano in America, investendo e scommettendo con coraggio sul cinema indipendente.