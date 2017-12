Ore 15:17 - Attacco al treno: trailer italiano del film di Clint Eastwood

Ore 15:17 - Attacco al treno: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Clint Eastwood nei cinema italiani dall'8 febbraio 2018.

L'8 febbraio 2018 Warner Bros. porta nei cinema italiani Ore 15:17 – Attacco al treno, il film di Clint Eastwood che racconta la storia vera di tre uomini le cui gesta durante un viaggio su un treno ad alta velocità hanno sventato un attacco terroristico dell'ISIS rendendoli degli eroi.

Nelle prime ore della sera del 21 agosto 2015, il mondo ha assistito stupefatto alla notizia divulgata dai media, di un tentato attacco terroristico sul treno Thalys n. 9364 diretto a Parigi, sventato da tre coraggiosi giovani americani in viaggio attraverso l’Europa. Il film ripercorre le vite di questi tre amici, dai problemi dell’infanzia alla ricerca del loro posto nel mondo, fino alla serie di eventi sfortunati che hanno preceduto l’attacco. Durante quell’esperienza che li ha messi a dura prova, la loro amicizia non ha mai vacillato, diventando la loro arma più potente che ha consentito loro di salvare le vite di oltre 500 passeggeri presenti a bordo.

L’eroico trio è composto da Anthony Sadler, dal membro della Guardia Nazionale dell’Oregon Alek Skarlatos e dal membro dell’Air Force statunitense Spencer Stone, che nel film interpretano proprio loro stessi. Al loro fianco appaiono Jenna Fischer (“Libera Uscita”, “The Office” in TV); Judy Greer (“The War – Il pianeta delle scimmie”); Ray Corasani (l’imminente serie TV “The Long Road Home”); PJ Byrne (“The Wolf of Wall Street”); Tony Hale (la serie TV “Veep – Vicepresidente Incompetente”), e Thomas Lennon (“Transformers 4: L’era dell’estinzione”). Paul-Mikél Williams interpreta Anthony da giovane, mentre Bryce Gheisar interpreta il giovane Alek e William Jennings il giovane Spencer.

Eastwood (“Sully”, “American Sniper”) ha diretto il film da una sceneggiatura di Dorothy Blyskal, basata sul libro di Anthony Sadler, Alek Skarlatos, Spencer Stone e Jeffrey E. Stern. Eastwood ha anche prodotto la pellicola, insieme a Tim Moore, Kristina Rivera e Jessica Meier. Il produttore esecutivo del film è Bruce Berman.

La squadra creativa che ha lavorato dietro le quinte, è composta dai frequenti collaboratori del regista: Tom Stern, che ha lavorato come direttore della fotografia in 13 film di Eastwood; Deborah Hopper, che ha curato i costumi di 17 lavori di Eastwood e Blu Murray, che recentemente si è occupato del montaggio di “Sully”. Il veterano direttore artistico Kevin Ishioka, il cui lavoro può essere ammirato in “Sully” e in “Dunkirk”, è lo scenografo della produzione.

15:17 to Paris: iniziate le riprese del nuovo film di Clint Eastwood

Clint Eastwood ha dato il via alle riprese di 15:17 to Paris dramma basato sull'attacco terroristico dell'ISIS che è stato impedito da tre amici nel mese di agosto del 2015. Saranno gli eroi reali e non attori ad interpretare il film con Anthony Sadler, Alek Skarlatos e Spencer Stone nei panni di loro stessi. Il film ricostruisce la loro eroica storia e come hanno salvato la vita di centinaia di persone su un treno in viaggio da Bruxelles a Parigi.

Variety riporta che in origine Clint Eastwood stava cercando degli attori per interpretare i tre eroi di "15:17 to Paris" e lui e Warner Bros. avevano stabilito che sarebbero stati degli attori ad interpretare i ruoli. Tuttavia, all'ultimo momento, hanno deciso di reclutare Sadler, Skarlatos e Stone per farlo. Si tratta di una scelta poco convenzionale, ma con un regista come Eastwood al timone, è una mossa che potrebbe davvero pagare. Il film scritto da Dorothy Blyskal è basato sul libro omonimo "The 15:17 to Paris: The True Story of a Terrorist, a Train, and Three American Heroes" di Jeffrey E. Stern, Spencer Stone, Anthony Sandler e Alek Skarlatos.





Il 21 agosto del 2015, Ayoub El-Khazzani prese il treno n. 9364 a Bruxelles, partito per Parigi, senza alcun dubbio sulla sua missione: aveva con sé un AK-47, una pistola, un taglierino e una quantità sufficiente di munizioni per eliminare tutti i passeggeri a bordo. Dopo essersi recato in bagno senza farsi notare, ha caricato le sue armi. Un altro grande attacco dell'ISIS stava per cominciare, Khazzani non si aspettava però l'intervento di Anthony Sadler, Alek Skarlatos e Spencer Stone. Stone era un appassionato di arti marziali e aviere di Prima Classe nella Forze Armate statunitensi, Skarlatos era membro della Guardia Nazionale dell'Oregon, e tutti e tre presero la decisione di disarmare il killer. Riuscirono a sopraffarlo, anche quando aveva impugnato prima la pistola, poi il suo coltello. Poterono fare affidamento su una vita di lealtà, reciproco sostegno e fede. La loro amicizia era stata forgiata crescendo insieme in California: andando in chiesa, giocando a paintball, coprendosi le spalle l'un l'altro quando si trovavano in difficoltà a scuola. Più tardi, quell'amicizia avrebbe dato a tutti e tre il coraggio di ostacolare le mire di una delle organizzazioni terroristiche più letali del mondo.

Variety riporta che Anthony Sadler, Alek Skarlatos e Spencer Stone avranno un ruolo importante nel film, ma non interpreteranno l'intera pellicola. "15:17 to Paris" pare prenderà il via raccontando l'infanzia dei tre e proseguendo con la costruzione dell'evento. Quindi i tre non dovranno portare l'intero film sulle loro spalle. Paul-Mikel Williams, Max Ivutin, Bryce Gheisa, Cole Eichenberger e William Jennings sono stati lanciati per interpretare le versioni più giovani di Sadler, Skarlatos e Stone nel film. Il resto del cast include Jenna Fischer, Judy Greer e Ray Corasani.

L'87enne Clint Eastwood è reduce da un'altra storia vera, il film Sully che oltre a ricevere critiche positive ha incassato 238 milioni di dollari in tutto il mondo. Il precedente American Sniper è stato ancora più impressionante, incassando 547 milioni di dollari in tutto il mondo e guadagnando una candidatura all' Oscar per il Miglior film. Warner Bros. non ha ancora annunciato una data di uscita per "15:17 to Paris" che vedremo sicuramente nelle sale l'anno prossimo.





15:17 to Paris, Clint Eastwood porta al cinema la storia dei tre americani che fermarono un terrorista a bordo di un treno

Sully: recensione in anteprima del film di Clint Eastwood Il miracolo dell’Hudson secondo Clint Eastwood: leggi la recensione del suo nuovo film Sully. Nell'agosto del 2015 un marocchino di 26 anni, tale Ayoub al-Qahzzani, aprì il fuoco con kalashnikov su un treno Amsterdam-Parigi. A fermare il terrorista tre americani, due soldati e un civile, disarmati e in boghese. Anthony Sadler, Alek Skarlatos e Spencer Stone i nomi dei tre eroi, pronti a diventare cinema grazie a Clint Eastwood, da sempre cantore dell'eroismo inaspettato a stelle e strisce.

Il regista di Sully, 86 anni all'anagrafe, adatterà 'The 15:17 to Paris: The True Story of a Terrorist, a Train, and Three American Heroes', libro scritto sulla vicenda, con Dorothy Blyskal allo script ed Eastwood produttore insieme a Tim Moore, Kristina Rivera e Jessica Meier. Dopo i 240 milioni di dollari incassati da Sully e i 547 di American Sniper, Clint chiude così la sua personale trilogia sull'eroe moderno americano.

Una volta tornati in patria, ovviamente, Anthony Sadler, Alek Skarlatos e Spencer Stone sono stati accolti trionfalmente, con tanto di incontro alla Casa Bianca con Barack Obama.

