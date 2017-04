Logan - The Wolverine: nuova action figure di Laura aka X-23

Di Pietro Ferraro venerdì 21 aprile 2017

Asmus Toys annuncia una nuova action-doll della giovane mutante Laura aka X-23 interpretata da Dafne Keen in "Logan - The Wolverine".

Logan - The Wolverine ha messo d'accordo spettatori e critica, il canto del cigno di Hugh Jackman nei panni dell'iconico mutante Wolverine ha incassato oltre 600 milioni di dollari e ha introdotto una nuova generazioni di mutanti con la Laura aka X-23 interpretata con piglio ferino dall'attrice Dafne Keen e dalla sua controfigura Sienna Novikov. La Keen prima della sua partecipazione in Logan era nota per il ruolo di Ana "Ani" Cruz Oliver nella serie tv The Refugees.

Logan - The Wolverine: nuova action figure di Hugh Jackman Hugh Jackman torna nei panni di Wolverine in una nuova action figure ispirata al film "Logan".

Nel film Logan si trova a dover proteggere la giovane e misteriosa mutante Laura che appare "molto" simile a lui dato che è un clone femminile creato dal suo sangue recuperato dalla Essex Corporation alla fine di X-Men: Apocalisse. Il Progetto Transigen acquisisce così un po' del DNA di Logan e comincia a creare cloni da usare come armi e Laura è l'esperimento numero 23.

Se qualcuno fosse mai in grado di rubare la scena a Jackman sarebbe Dafne che porta sempre con se una leggera stranezza. James Mangold - regista

Asmus Toys nota per le action-doll dedicate ai personaggi di Jim Carrey e ai film della saga Il Signore degli Anelli ha annunciato una nuova action-doll che ritrae proprio il clone X-23 così come appare nel film Logan, con le fattezze dell'attrice Dafne Keen.

Keen aveva 11 anni quando stavamo girando e si è dimostrata una ragazza notevole, i suoi genitori sono entrambi attori. E' una ragazza di 11 anni dotata di tutta la volubilità, instabilità, sbalzi d'umore, ombre e potenziale violenza del nostro eroe. James Mangold - regista

L'action-doll realizzata in scala 1/6 è alta circa 20cm e include una felpa azzurra, una t-shirt bianca, pantaloni grigi, stivali, uno zaino verde, un paio di occhiali da sole e un paio di mani munite di artigli.

La figure va assemblata quindi trovate il corpo QUI e il set con abiti e accessori QUI.