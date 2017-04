Fast & Furious, arriva il primo spin-off dedicato a Dwayne Johnson e Jason Statham

Di Federico Boni venerdì 21 aprile 2017

Non solo sequel. Fast & Furious apre all'opzione spin-off.

Fast and Furious 9, Dwayne Johnson fa pace con Vin Diesel e sarà della partita Dwayne Johnson sarà ancora una volta Hobbs in Fast and Furious 9. Prima o poi sarebbe dovuto accadere, e alla fine è accaduto. In attesa di Fast & Furious 9 e Fast & Furious 10, in sala tra il 2019 e il 2021, il franchise andrà incontro anche al suo primo spin-off ufficiale.

Parola di Deadline, con la Universal Pictures pronta a portare in sala un film interamente dedicato a Dwayne Johnson e Jason Statham, ovvero a Luke Hobbs e Deckard Shaw. Chris Morgan, sceneggiatore degli ultimi sei capitoli del franchise, metterà mano al tutto, con un teaser video pronto ad uscire grazie a scene già girate in passato ma tagliate. Tutto questo con Fast & Furious 8 che prosegue la sua folle corsa al botteghino, che lo vede brindare dinanzi ai 685 milioni di dollari incassati in 6 giorni appena. Il muro del miliardo, incredibile ma vero, potrebbe crollare entro lunedì mattina.

Proprio in Furious 8 Johnson e Statham se le danno di santa ragione, in una lunga scena carceraria che li vede l'uno contro l'altro dopo essersele a lungo promesse. Un vero antipasto per lo spin-off che verrà, esperimento tutt'altro che azzardato di uno studios che potrebbe spalancare le porte al genere, facendo nascere più film ad hoc su diversi protagonisti della saga.

