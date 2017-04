Star Wars 8: nuova teoria di un fan rivela chi sono i genitori di Rey

Di Pietro Ferraro sabato 22 aprile 2017

Una nuova teoria su "Star Wars 8" afferma di aver svelato finalmente il mistero dei genitori di Rey.

I genitori di Rey erano in "Il riveglio della Forza"? È ciò che propone una nuova teoria di Star Wars e bisogna ammettere che non sembra un'idea tanto balzana. È stato finalmente risolto questo mistero? Forse, ma non lo sapremo finché "Gli ultimi Jedi" non sarà nelle sale. Ma per quanto riguarda questa nuova teoria? Diciamo che ha una sua solidità e forse è la migliore che abbiamo sentito sinora. Il fan che ha postulato tale teoria pare sia stato aiutato da alcuni nuovi indizi presenti nel primo trailer di Star Wars 8.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi - primo trailer italiano di 'Star Wars 8' "Star Wars: Episodio VIII" esce nelle sale italiane a dicembre 2017 con il titolo "Star Wars: Gli Ultimi Jedi".

Allora chi erano i genitori di Rey e dove erano collocati in "Il riveglio della Forza"? Erano due dei molti corpi morti che circondavano Kylo Ren e i suoi Cavalieri nella famigerata sequenza del Forceback (o flashback) e forse il papà di Rey è la figura in ombra che viene uccisa da Kylo Ren. Nel flashback sembra che quest'uomo misterioso dal grande cappello stia per calare la sua arma su Rey quando Kylo lo trafigge attraverso il petto con la sua arcaica spada laser. Se è vero, significa che questa scena è stata solo mostrata in una prospettiva diversa o che il padre di Rey stava cercando di uccidere la figlia per misericordia. Ma non andiamo troppo in fretta e prima di inoltrarci in questa nuova teoria ricordiamo che J.J. Abrams ha affermato in un'intervista che i genitori di Rey sono stati mostrati "Il riveglio della Forza".

La cosiddetta "Teoria della spada laser" arriva dall'utente Youtube Jon in Theory e ruota intorno al mistero dietro non solo i genitori di Rey, ma anche della vecchia spada laser blu di Luke Skywalker che apparteneva originariamente ad Anakin Skywalker e utilizzata nelle Guerre dei Cloni.

Jon in Theory continua suggerendo che i genitori di Rey non potrebbero mai essere Luke Skywalker, Han Solo e la Principessa Leia o qualsiasi altro personaggio che attualmente conosciamo dell'universo di Star Wars poiché sarebbe un po' troppo ovvio.

Si è ipotizzato molto sul fatto che le origini di Rey e il suo passato siano legati alla vecchia spada laser blu di Luke e ciò sarebbe supportato dall'utilizzo di flashback nella sceneggiatura de "Il riveglio della Forza". Secondo questa teoria il mistero dietro i genitori di Rey sarebbe nascosto in bella vista nel flashback. Viene suggerito che questa scena racchiuda un mistero più grande che verrà rivelato in "Gli ultimi Jedi". Jon descrive tutto nel video che apre l'articolo e lo fa in maniera chiara senza possibilità di interpretazione.

Credo fortemente che uno o entrambi i genitori di Rey erano gli apprendisti Jedi di Luke e che siano tra i corpi che vediamo davanti ai Cavalieri di Ren. Un modo alternativo per interpretare ciò è che Luke finisce per dare la spada laser al padre o alla madre di Rey credendo che siano loro i degni eredi dei Jedi e questo fa infuriare Ben Solo, perché Luke non gli da fiducia nel portare avanti l'eredità, e ciò sarebbe importantissimo per un villain che è stato creato per venerare suo nonno. Luke potrebbe addirittura sospettare che Ben venga lentamente sedotto dal Lato oscuro di Snoke mentre sceglie il suo successore.

Tutto ciò ha senso, si lega a tutto quello che sappiamo sinora e anche ad alcuni nuovi momenti visti nel trailer de "Gli ultimi Jedi". Nel flashback de "il risveglio della Forza" vediamo Rey camminare nei corridoi di Cloud City su Bespin prima che Luke Skywalker affronti Darth Vader. Ma poi le cose cominciano a sgretolarsi intorno a lei e Rey cade a terra dove vede Kylo Ren e i suoi Cavalieri che uccidono un mucchio di sconosciuti. Vediamo anche Luke Skywalker mettere la sua mano su R2-D2, guardando qualcosa che brucia in lontananza. Nel nuovo trailer vediamo la stessa scena di Luke e R2-D2 che guardano la struttura in fiamme. Forse i genitori di Rey sono stati appena massacrati e Rey è dentro l'edificio in fiamme. Vediamo la struttura cadere su di lei in "Il riveglio della Forza". Forse Luke scava tra le macerie e la trova ancora viva o forse qualcun altro la trova viva e la porterà su Jakku. Forse è per questo che in "Gli ultimi Jedi" Luke non sa chi sia o dove ha vissuto quando s'incontrano su Ahch-To. Un bel po' di forse, ma alcune di queste scene e momenti stanno cominciando ad aggregarsi e ad avere uno strano senso compiuto.

Dopo essere sopravvissuto a questo incontro, Luke lascia Rey su Jakku per proteggerla dal primo ordine e da Kylo Ren. Han, Leia e Maz sapranno di Rey a causa dei suoi genitori, ma non avranno familiarità con lei quanto Luke. Ciò spiegherebbe perché Kylo sembra trovare Rey così familiare, ma chiaramente non sa chi sia quando parla al Leader Supremo Snoke.

Se ciò fosse lontanamente la verità spiegherebbe perché Kylo Ren sia così sconvolto riguardo Luke Skywalker e l'Ordine Jedi e spiegherebbe certamente perché pensa che la spada laser blu dovrebbe essere sua, perché in lui scorre il sangue degli Skywalker. Ben riconosce la spada laser nel momento in cui la vede, quindi c'è una storia che non sappiamo ancora. Immaginate se uno zio donasse ad un amico di famiglia un importante cimelio invece che darlo ad un parente stretto? Qualcuno protesterebbe e ciò aiuta a creare il tumulto interno che divora Kylo Ren. Lui si sente tradito dalla sua stessa famiglia e non sopporta un tale affronto dal suo stesso sangue.

In conclusione Kylo crede di essere il legittimo erede di Darth Vader, ma Rey è il suo nemico naturale perché è erede di Luke Skywalker tramite il sacrificio dei suoi genitori, i successori designati di Luke.

Star Wars Episodio VIII - Gli Ultimi Jedi debutta nei cinema il 15 dicembre 2017.