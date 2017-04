Film 2018-2019: Margot Robbie in Mary Queen of Scots - Callum Turner per Animali Fantastici 2

Di Federico Boni sabato 22 aprile 2017

Callum Turner sarà il fratello di Newt Scamander in Animali Fantastici 2, mentre Margot Robbie sarà la Regina Elisabetta in Mary Queen of Scots.

Film 2018-2019: Robert Duvall in Widows - Shameik Moore sarà l'Uomo Ragno animato Shameik Moore e Liev Schreiber saranno Miles Morales e un misterioso villain nel lungometraggio animato di Spider-Man. - Mary Queen of Scots: ancora un progetto per la lanciatissima Margot Robbie, che vedremo al fianco di Saoirse Ronan in Mary Queen of Scots, titolo targato Focus Feature e Working Title. Parola di Variety. Se la Ronan sarà Maria Stuarda, la Robbie andrà ad indossare gli abiti della Regina Elisabetta. Coronata Regina di Scozia ad un anno d'età, Maria Stuarda venne costretta ad abdicare e subito dopo giustiziata per il suo presunto coinvolgimento nel tentativo di assassinare la cugina, la regina Elisabetta I, la cui vita è stata raccontata in Elizabeth ed Elizabeth: The Golden Age. In quest'ultimo film, ad interpretare Maria Stuarda fu Samantha Morton. Originariamente scritto da Michael Hirst, Mary Queen of Scots sarà diretto da Josie Rourke.

- Animali Fantastici 2: Callum Turner sarà il fratello di Newt Scamander in Animali Fantastici 2. Parola di Variety. Protagonista Eddie Redmayne, con Jude Law nei panni di un giovane Silente e Johnny Depp in quelli del cattivo Grindelwald. In cabina di regia di nuovo David Yates, con J.K. Rowling allo script e una storia che sarà sempre più cupa. 814 i milioni di dollari incassati dal primo capitolo, riuscito a vincere anche un premio Oscar (il primo di sempre per il franchise Harry Potter). Uscita in sala: 16 novembre 2018.

- Extinction: lanciato da Luke Cage, serie Marvel targata Netflix, Mike Colter prenderà parte ad Extinction, sci-fi diretto da Ben Young e sceneggiato da Eric Heisserer, arrivato ad un passo dall'Oscar grazie alla sceneggiatura non originale di Arrival. Al fianco di Colter troveremo Michael Peña e Lizzy Caplan, con il primo nei panni del protagonista, in lotta con un'invasione aliena per salvare la propria famiglia. Uscita in sala: 26 gennaio 2018.