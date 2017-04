Avatar 2, 3, 4 e 5: ecco tutte le date d'uscita

Di Federico Boni sabato 22 aprile 2017

4 sequel da girare contemporaneamente. James Cameron annuncia le release ufficiali di Avatar 2, 3, 4 e 5.

Avatar, via alle riprese in autunno per i 4 sequel - parola di Sigourney Weaver E' finalmente tutto pronto per il via alle riprese di Avatar 2, 3, 4 e 5. James Cameron e la 20th Century Fox hanno scelto il Giorno della Terra, che si celebra oggi, per annunciare le 4 release ufficiali dei 4 sequel di Avatar. Avatar 2 uscirà il 18 dicembre 2020, ovvero esattamente undici anni dopo lo sbarco in sala del primo capitolo, in grado di raccogliere 2,787,965,087 dollari in tutto il mondo.

Avatar 3 diverrà realtà il 17 dicembre 2021, mentre tre anni ancora ci vorranno prima di vedere Avatar 4, al cinema dal 20 dicembre 2024, per poi concludere la saga il 19 dicembre 2025 con Avatar 5.

'È grandioso lavorare con il miglior team del settore! Avatar prende il volo, iniziamo la produzione contemporanea di quattro sequel!'.

Questo il messaggio pubblicato sulla pagina Facebook del film, per una produzione mastodontica e di fatto storica. Cameron girerà 4 kolossal consecutivamente, con centinaia di milioni di dollari di budget ed un set che potrebbe rimanere un cantiere aperto per un paio d'anni. 4 sequel che sono stati sceneggiati dallo stesso Cameron insieme a Rick Jaffa e Amanda Silver, Josh Friedman e Shane Salerno.