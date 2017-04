Deadpool 2, New Mutants e X-Men: Dark Phoenix usciranno tra aprile e novembre 2018

Di Federico Boni sabato 22 aprile 2017

2018 mutante per la Fox. Ben tre cinecomics al cinema in poco più di sei mesi.

Avatar 2, 3, 4 e 5: ecco tutte le date d'uscita Avatar 2 uscirà 11 anni dopo il prima capitolo, mentre Avatar 5 nel 2025. Via alle riprese imminente per i 4 sequel. Campione d'incassi del 2016 con 783,112,979 dollari incassati in tutto il mondo, Deadpool tornerà in sala con l'atteso sequel il 1° giugno del 2018. Un lancio estivo per il cinecomic Fox, nel 2016 sbarcato al cinema nel mese di febbraio. Diretto da David Leitch, co-regista di John Wick, Deadpool 2 vedrà Rhett Reese e Paul Wernick allo script e Ryan Reynolds assoluto mattatore, nonché produttore. Al suo fianco Josh Brolin come Cable e Zazie Beetz come Domino.

Ma non sono finite qui le sorprese Fox di giornata. Dopo aver svelato le date d'uscita dei 4 sequel di Avatar, infatti, lo studios ha annunciato anche l'uscita di New Mutants, in sala a partire dal 13 aprile del 2018, e di X-Men: Dark Phoenix, al cinema dal 2 novembre 2018. Tre cinecomics 'mutanti' nel giro di 7 mesi.

La Fox ha poi rinviato l'uscita di The Predator di Shane Black, posticipato dal 9 febbraio 2018 al 3 agosto 2018. Il cast del film comprende Boyd Holbrook, Olivia Munn, Trevante Rhodes, Keegan-Michael Key, Thomas Jane, Jacob Tremblay, Yvonne Strahovski, Alfie Allen, Sterling K. Brown e Edward James Olmos.

Diretto da Josh Boone, New Mutants vede sul set Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Nat Wolff e James McAvoy, di nuovo negli abiti del professor Charles Xavier. Poco si sa, invece, su X-Men: Dark Phoenix, se non che Simon Kinberg dovrebbe sceneggiarlo e dirigerlo.

Fonte: Comingsoon.net