The Little Hours: trailer senza censure e poster della commedia con Aubrey Plaza e Dave Franco

Di Pietro Ferraro domenica 23 aprile 2017

The Little Hours: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Jeff Baena nei cinema americani dal 30 giugno 2017.

Disponibili online un primo trailer senza censure e una locandina per l'oltraggiosa commedia indipendente The Little Hours presentata al Sundance Film Festival lo scorso gennaio. Aubrey Plaza, Alison Brie e Kate Micucci guidano un cast stellare nei panni di un gruppo di suore che non sono proprio soddisfatte della loro vita in convento.

Le suore medievali Alessandra (Alison Brie), Fernanda (Aubrey Plaza) e Ginevra (Kate Micucci) conducono una vita semplice nel loro convento. I loro giorni trascorrono nella routine monastica, spiandosi l'un l'altra e vessando i braccianti della tenuta. Dopo una riunione a base di insulti particolarmente feroci, padre Tommaso (John C. Reilly) porta nel convento il nuovo arrivato Massetto (Dave Franco), un virile giovane servitore costretto a nascondersi dal suo furioso signore. Presentato alle sorelle come sordomuto per scoraggiare ogni tentazione, Massetto si sforza di mantenere la sua copertura mentre il monastero di represse si erge in un vortice di accoppiamenti pansessuali, abuso di sostanze e malvagia baldoria.

The Little Hours è scritto e diretto da Jeff Baena i cui crediti includono anche Life After Beth - L'amore ad ogni costo e Un weekend al limite (Joshy) entrambi presentati al Sudance Film Festival. Il cast di supporto include Molly Shannon, Fred Armisen, Nick Offerman, Jemima Kirke, Jon Gabrus, Adam Pally, Lauren Weedman, Paul Weiz e Paul Reiser.

Jeff Baena dirige questa commedia con Aubrey Plaza anche produttrice al fianco di Liz Destro. Aubrey Plaza ha interpretato entrambi i film precedenti di Jeff Baena, era la fidanzata zombie Beth Slocum in Life After Beth e Jen in Un weekend al limite. The Little Hours debutta nei cinema americani il 30 giugno.