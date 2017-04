Tutti a casa: trailer italiano, foto e poster del documentario sul "Movimento 5 Stelle"

Di Pietro Ferraro domenica 23 aprile 2017

Tutti a casa – Inside Movimento 5 Stelle: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul documentario di Lise Birk Pedersen nei cinema italiani dal 24 aprile 2017.

Il 24 aprile approda nei cinema d'Italia Tutti a casa - Inside Movimento 5 Stelle, il documentario di Lise Birk Pedersen. Uno sguardo “non italiano” e inedito sulle fasi più controverse del "Movimento 5 Stell"e e sulle difficoltà nell’organizzare forme di democrazia diretta, ma è davvero la soluzione per ridare il Potere al Popolo?

Il Movimento 5 Stelle ha promesso di mandare a casa la vecchia classe politica e di restituire il potere al popolo, attraverso una nuova forma di democrazia partecipativa via web. Il Movimento ha ottenuto uno stupefacente 25% di voti alle ultime elezioni politiche, ma cosa accade quando 163 persone comuni entrano in Parlamento e devono trasformare slogan elettorali e idee politiche in azioni parlamentari? Coerenza e politica possono convivere? L’uso degli strumenti web da parte di Beppe Grillo sono una vera restituzione della democrazia al popolo, oppure sono l’espressione di un carattere dittatoriale?

La regista di Tutti a casa ha avuto accesso esclusivo ai dietro le quinte dei più importanti momenti-chiave della storia del Movimento, mettendo soprattutto in luce le contraddizioni e le ombre dietro alle epu- razioni e alle fratture consumate all’interno del Parlamento. Ma il documentario mostra anche la trasformazione degli equilibri tra potere e comunità civile, analizzando i semi di quel Populismo che rischia di dilagare tra le democrazie occidentali.

La macchina da presa segue quattro nuovi eletti senatori senza precedenti esperienze politiche e come intendono rivoluzionare il sistema dall’interno: Paola Taverna, madre single e assistente di laboratorio; Luis Alberto Orellana, marketing manager; Mario Michele Giarrusso, avvocato antimafia; Alberto Ariola, fotografo. Presto i nuovi eletti capiscono che non è facile trasformare in azioni politiche

pratiche gli ideali e gli slogan, soprattutto senza essere disposti a compromessi. Non è facile infatti guadagnare fiducia in parlamento senza creare alleanze con la vecchia classe politica. La non disponibilità a scendere a compromessi sviluppa una battaglia interna al movimento: quando criticato, Grillo usa il suo blog, uno dei dieci più influenti al mondo, per risvegliare i suo follower, provocando l’espulsione di diversi senatori a seguito delle discussioni tra i membri e i ballottaggi online. Tutti a casa è il ritratto intimo di quattro senatori nei primi tortuosi anni del Movimento in Parlamento.





Bannato dalla tv di stato e per evitare l’impero mediatico di Berlusconi, il comico e attivista politico Beppe Grillo sceglie le strade e internet per combattere l’arroganza politica e la corruzione. Il suo movimento popolare di protesta, Movimento 5 stelle, ambisce a mandare a casa tutti i politici e ridare il potere al popolo e, nel 2013, raggiunge il 25% alle elezioni affermandosi come primo singolo partito italiano e introducendo 163 persone comuni in parlamento. La regista danese Lisa Birk Pedersen ha avuto accesso esclusivo a riunioni e incontri di Grillo e del Movimento e offre allo spettatore uno sguardo unico e inedito dietro le quinte del fenomeno che ha rivoluzionato l’assetto politico italiano.