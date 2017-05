Richard - Missione Africa: clip e spot tv in italiano del film d'animazione

Di Pietro Ferraro lunedì 8 maggio 2017

Richard - Missione Africa: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione di Toby Genkel nei cinema italiani dal 10 maggio 2017.

M2 Pictures ha reso disponibili nuove clip e spot tv in italiano di Richard – Missione Africa, il film d'animazione in uscita nelle sale il prossimo 10 maggio che ha ottenuto il patrocinio della Lipu, uno dei principali punti di riferimento per la conservazione della natura e la tutela della biodiversità nel nostro Paese.

La collaborazione tra il film d’animazione e l’associazione ambientalista si concentrerà sull’approfondimento del tema della migrazione. Per l’occasione infatti, la Lipu ha creato sul suo sito un pagina apposita attraverso la quale far conoscere e spiegare ai più piccoli, un fenomeno tanto affascinante quanto misterioso come quello della migrazione.

Fin dal 1965 la Lipu protegge gli uccelli selvatici e i loro habitat naturali, difende la natura, promuove la conoscenza e il rispetto dell'ambiente ed è impegnata attivamente per contrastare fenomeni come la caccia, il bracconaggio e altre illegalità ambientali. Con 40.000 sostenitori, quasi 100 Sezioni locali, oltre 600 volontari attivi, decine di operatori, tecnici, educatori, la Lipu cura ogni anno più di 15.000 animali selvatici feriti o​ in difficoltà in numerosi Centri Recupero o di Primo Soccorso in varie parti d’Italia. Gestisce inoltre 30 Oasi e Riserve dove la natura è protetta e la gente può visitarla, conoscerla, innamorarsene.

Richard – Missione Africa è un film per tutta la famiglia che racconta le peripezie del piccolo Richard, un passerotto molto temerario, pronto a tutto pur di arrivare in Africa e ricongiungersi così con la famiglia di cicogne che lo ha adottato, costretta a migrare lì per l’inverno. In questo suo lungo viaggio Richard farà la conoscenza di un gufo extralarge di nome Olga e di Kiki, un pappagallino amante della disco music, che lo accompagneranno e sosterranno in questa avventura che condurrà i tre strambi e teneri pennuti dal Nord della Germania alla Francia, all’Italia fino ad arrivare in Africa.

Il film presentato in concorso al 67° Festival di Berlino, nella sezione Generation Kplus, è la storia di un viaggio ricco di emozioni in cui i tre protagonisti sono dei piccoli eroi che, accettando una sfida e crescendo grazie al loro coraggio e alla loro straordinaria amicizia, scoprono quanto siano diventati davvero grandi.





Richard - Missione Africa: trailer italiano, foto e poster del film d'animazione

Il film ha ottenuto il patrocinio dalla Lipu, associazione per la conservazione della natura, la tutela della biodiversità, la promozione della cultura ecologica in Italia, e sarà presentato in anteprima al Future Film Festival di Bologna e con proiezioni nelle principali città italiane organizzate da Circuito Cinema Scuole.

Richard - Missione Africa contribuirà inoltre a sostenere Twins International Onlus, realtà attiva da 10 anni con i progetti Alice for Children, che aiutano oltre 2.500 bambini nelle baraccopoli di Korogocho e Dandora, alla periferia di Nairobi, e nella terra dei masaai alle Falde del Kilimanjaro in Kenya.

Il film, diretto da Toby Genkel (Ooops! Ho perso l'arca...) e Reza Memari, autore anche della sceneggiatura originale, è una co-produzione europea che ha visto lavorare insieme alcune delle più importanti società di produzione del settore, tra cui la Mélusine Productions già candidata all’Oscar per La canzone del mare ed Ethel & Ernest.

Richard è un passerotto orfano che viene cresciuto amorevolmente da una famiglia di cicogne. Non gli è mai passato per la testa di non essere una cicogna anche lui, ma quando i suoi genitori adottivi e il fratellastro, cominciano a prepararsi per la lunga migrazione verso l’Africa, devono dirgli la verità: un passerotto non può affrontare un viaggio così lungo. Con la tristezza nel cuore sono costretti a lasciarlo indietro. Richard però non vuole mollare solo perché non è più sotto la loro protezione, così decide di partire per l'Africa per conto suo e dimostrare finalmente che è una vera cicogna. Per fortuna ad aiutarlo ci sono Olga, un gufetto extralarge e il suo amico immaginario Oleg. Così, dopo aver liberato Kiki, un pappagallo che canta in un locale di karaoke, prende il via una vivace avventura, in cui i tre amici di piuma impareranno a spiccare il volo.