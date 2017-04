La ragazza dei miei sogni: trailer e poster del fantasy urbano di Saverio Di Biagio

Di Pietro Ferraro domenica 23 aprile 2017

La ragazza dei miei sogni: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film fantastico di nei cinema italiani dal 27 aprile 2017.

Il 27 aprile debutta nei cinema d'Italia La Ragazza dei miei Sogni, la commedia fantastica di Saverio Di Biagio (Qualche nuvola) interpreta da Primo Reggiani (Baciami ancora, Universitari), Miriam Giovanelli (Gli sfiorati, Dracula 3D), Nicolas Vaporidis (Maschi contro femmine, Notte prima degli esami), Chiara Gensini (Tutto molto bello, La sindrome di Antonio) Marco Rossetti (R.I.S., Nomi e cognomi) ed anche Remo Girone (Heaven, Il gioiellino) e Nicola Nocella (20 sigarette, Il figlio più piccolo). Il film, tratto dall’omonimo romanzo di Francesco Dimitri, che firma anche la sceneggiatura, è prodotto da Corrado Azzollini per Draka Production.

Il film racconta la storia di P. (Primo Reggiani) trentenne insoddisfatto, condizionato da molte situazioni che gli impediscono di vivere come vorrebbe: la morte dei genitori, l’asettica redazione giornalistica in cui lavora; Mario (Marco Rossetti), il suo coinquilino, tanto spigliato quanto superficiale; Margherita (Chiara Gensini), la ragazza di cui è invaghito e alla quale non riesce a dichiararsi. Un giorno P. conosce Sofia (Miriam Giovanelli), bella e intrigante, somigliante alla ragazza che sogna tutte le notti; tra i due esplode un sentimento incontenibile ed egli sembra finalmente aver trovato la ragazza dei suoi sogni. Ma Alessandro (Nicolas Vaporidis), giovane dalla doppia vita e con la passione per l’occulto, un vecchio amico che P. rincontra dopo anni, finirà per metterlo in guardia dalla dolce Sofia della quale è ormai innamorato. Attraverso un mondo pieno di retroscena misteriosi, P. scoprirà che incanto e magia possono avere molti significati mentre amare può voler dire morire.