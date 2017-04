Le donne e il desiderio: trailer italiano, foto e poster del film di Tomasz Wasilewski

Di Pietro Ferraro domenica 23 aprile 2017

Il 27 aprile "Cinema di Valerio De Paolis" porta nelle sale italiane Le donne e il desiderio, il dramma diretto dal giovanissimo talento Tomasz Wasilewski Orso d’Argento per la Miglior Sceneggiatura al 66° Festival di Berlino.

Il film parla dell’euforia di libertà nel cambiamento della Polonia del 1990. Quattro donne di età diverse apparentemente realizzate decidono che è giunto il momento di cambiare vita e di esaudire i loro desideri.

Il cast del film include Julia Kijowska, giovane e talentuosa attrice che ha lavorato con i principali registi polacchi tra i quali Wojtek Smarzowski, Agnieszka Holland, Jan Jakub Kolski e Marcin Kosza; Magdalena Cielecka, una delle attrici polacche contemporanee più richieste e premiate, tra i suoi crediti ruoli in Temptation e nel Katyn di Andrzej Wajda; Dorota Kolak, pluripremiata attrice teatrale conosciuta nel cinema per le sue interpretazioni in Io sono Mateusz di Maciej Pieprzyca e

Carte Blanche di Jacek Lusińsk; Marta Nieradkiewicz altra apprezzata attrice teatrale ha collaborato con Tomasz Wasilewski in Floating Skyscrapers; Andrzej Chyra popolare attore e regista teatrale ha incarnato numerosi personaggi nelle opere di registi del calibro di Andrzej Wajda, Krzysztof Krauze e Krzysztof Zanussi.

Tomasz lavora in modo diverso da tutti gli altri registi. Sa quello che vuole, quale risultato vuole perseguire ed è molto esigente, nei confronti di se stesso e degli altri. Marta Nieradkiewicz (Marzena)

Agata è una giovane madre intrappolata in un matrimonio infelice e si rifugia in un'altra relazione impossibile. Renata è un'insegnante avanti con gli anni affascinata da Marzena, la sua giovane vicina di casa, solitaria ex regina di bellezza locale che ha un marito che lavora in Germania. Iza, la sorella di Marzena, fa la preside ed è innamorata del padre di una allieva della sua scuola. Quattro storie d’amore magistralmente intrecciate, riprese con una meravigliosa fotografia sullo sfondo di una nazione in cambiamento.

Le donne e il desiderio di Tomasz Wasilewski è un film basato sull'elemento dell'interpretazione delle sue protagoniste. Una novità sensazionale in Polonia, considerando che finora nel nostro cinema i ruoli principali sono stati sempre affidati agli uomini e il punto di vista espresso è sempre stato quello maschile.Intanto Wasilewski viene descritto come il regista delle donne, un autore in grado di comprendere perfettamente la psiche femminile e che riesce ad avere un rapporto spettacolare con le sue attrici. Łukasz Maciejewski - Studioso di cinema, critico cinematografico e teatrale

Le donne e il desiderio è il terzo lungometraggio del regista e sceneggiatore polacco Tomasz Wasilewski classe 1980. Wasilewski ha iniziato la sua carriera con il pluripremiato lungometraggio a basso budget In the Bedroom (W sypialni) seguito dall'opera seconda Floating Skyscrapers (Płynące Wiezowce) che ha avuto la sua prima mondiale nel 2013 al Tribeca Film Festival.