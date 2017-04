Altin in città: trailer e poster della commedia nera di Fabio Del Greco

Di Pietro Ferraro domenica 23 aprile 2017

Altin in città: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Fabio Del Greco nei cinema italiani dal 27 aprile 2017.

Monitore film il 27 aprile porta nelle sale d'Italia Altin in città, la black comedy di Fabio Del Greco alla sua quarta pellicola indipendente interpretata da Rimi Beqiri, Chiara Pavoni, Roberto Fazioli e Giuseppe Panebianco.

Altin, aspirante scrittore albanese sbarcato in Italia a bordo di un grande traghetto negli anni ’90, lavora in una macelleria quando viene selezionato ad un provino di un reality per scrittori e vede finalmente la possibilità di avere successo con il suo libro “il viaggio di Ismail”. È invece il momento in cui iniziano le sue disavventure che lo porteranno a conoscere la vendetta, la solitudine, la povertà, fino al lato oscuro della ricchezza e del successo.

Altin in città è un film sull’inquietante rapporto tra arte e potere, tra le energie oscure e le aspirazioni superiori, tra l’avidità e la corruzione e la crescita personale.

Il film è prodotto da Fabio Del Greco e scritto da Del Greco in collaborazione con Silvana Porreca e Massimiliano Perrotta.

Il cast è completato da Giuseppe Panebianco, Germano Germani, Marcello Capitani, Alexandra Maravia e Fabio Del Greco.

I crediti del regista pescarese Fabio Del Greco includono corti, spot pubblicitari, mediometraggi e tre lungometraggi: Una vita migliore (2007), Mondo Folle (2010) e Io Sono Nulla (2015).

A seguire le sale che programmeranno Altin in città:

- UCI Parco Leonardo: Roma Fiumicino

- Cineland: Roma Ostia

- il Kino: Roma Pigneto (dal 3 maggio)

- CiakCity: Lanciano

- Arca: Spoltore (Pescara)

- Pesaro: Giometti cinema

- Rimini: Giometti cinema

- Prato: Giometti cinema