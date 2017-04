Stasera in tv: "Il cosmo sul comò" su Italia 1

24 aprile 2017

Italia 1 stasera propone "Il cosmo sul comò", commedia a episodi del 2008 diretta da Marcello Cesena e interpretata da Aldo, Giovanni & Giacomo.





Cast e personaggi

Aldo Baglio: Puk e vari personaggi

Giovanni Storti: Tsu' Nam e vari personaggi

Giacomo Poretti: Pin e vari personaggi

Sara D'Amario: Moglie di Giacomo (Temperatura basale)

Silvana Fallisi: Moglie di Aldo (Milano Beach) + Maria Antonietta (Falsi prigionieri)

Sergio Bustric: Napoleone Bonaparte (Falsi prigionieri)

Victoria Cabello: La Dama con l'ermellino (Falsi prigionieri)

Raul Cremona: Dentista (Temperatura basale)

Luciana Turina: Suocera di Aldo (Milano Beach)

Angela Finocchiaro: D.ssa Alexandra Gastani Frinzi (Temperatura basale)

Elena Giusti: D.ssa Giuliana Magnaghi Ciurli (Temperatura basale)

Cinzia Massironi: Moglie di Giacomo (Milano Beach)

Isabella Ragonese: Commessa del negozio di animali (L'autobus del peccato)

Debora Villa: Moglie di Giovanni (Milano Beach)

Marcello Cesena: Jean Claude (Falsi prigionieri)

Pietro Ubaldi: sé stesso

Il film si snoda in quattro episodi legati tra loro dai bizzarri insegnamenti di un

maestro orientale - Tsu’ Nam (Giovanni) - e dei suoi due discepoli (Aldo e Giacomo).





Trama e recensione

Tsu’Nam elargisce continuamente pillole di improbabile saggezza e di solito preferisce farlo all’ombra di un ginko biloba, una massiccia e leggendaria pianta frondosa dai poteri ancestrali. Il metodo di insegnamento del maestro è arcaico, ma semplice ed efficace: far raggiungere “l’illuminazione” attraverso l’uso di un nodoso bambù. Aldo Giovanni e Giacomo, con le loro strambe avventure, diventano protagonisti di storie verosimili, alternandosi in una specie di giostra su cui girano curiosi esemplari della variopinta “specie umana”. Una volta sono amici che condividono in modo stravagante il desiderio testardo di paternità di uno di loro, che si sottopone al le prove più grottesche pur di raggiungere il suo improbabile obiettivo; organizzano quindi la partenza per le vacanze estive in compagnia dei loro famigliari con i quali, tra equivoci e incomprensioni, scatenano situazioni impreviste. Sono inoltre protagonisti della vita naïf di un quartiere, che ruota intorno a una cadente chiesa di periferia e al suo parroco; infine diventano parte integrante dei ritratti di una pinacoteca che espone opere di celebri artisti e trasmigrano da un quadro all’altro.

Il cosmo sul Comò: Recensione





