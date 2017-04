Box Office Italia 26 aprile, Guardiani della Galassia 2 sempre in testa

Di Federico Boni giovedì 27 aprile 2017

In attesa di Guardiani della Galassia Vol. 2, è sempre Furious 8 a dominare il box office italiano.

Altri 301.722 euro dopo il boom all'esordio. Guardiani della Galassia 2 domina il botteghino italiano, con Furious 8 tornato in seconda posizione a quota 192.990 euro. Bronzo con 132.577 euro per Famiglia all'Improvviso, seguito dai 108.243 euro di Baby Boss e dai 45.292 euro de La tenerezza.

Sesta posizione con 21.708 euro per Boston - Caccia all'Uomo, seguito dai 21.215 euro di Moglie e marito, dai 18.697 di Whitney, dai 17.825 euro di The Bye Bye Man e dai 17.152 euro di Lasciati andare.



Box Office 26 aprile



GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 2 - 3D € 301.722 - 48.258 spettatori



FAST & FURIOUS 8 € 192.990 - 35.354 spettatori



FAMIGLIA ALL'IMPROVVISO - ISTRUZIONI NON INCLUSE € 132.577 - 25.495 spettatori



BABY BOSS € 108.243 - 20.823 spettatori



LA TENEREZZA € 45.292 - 8.943 spettatori



BOSTON - CACCIA ALL'UOMO€ 21.708 - 4.161 spettatori



MOGLIE E MARITO € 21.215 - 4.340 spettatori



WHITNEY € 18.697 - 2.109 spettatori



THE BYE BYE MAN € 17.825 - 3.289 spettatori



LASCIATI ANDARE € 17.152 - 3.365 spettatori





Box Office Italia 25 aprile boom Guardiani della Galassia 2 all'esordio: 1.2 milioni di dollari

Partenza show al botteghino italiano per Guardiani della Galassia 2, esordiente con 1.200.086 euro in 24 ore e 157.531 spettatori paganti. Previsioni alla mano, il film potrebbe incassare quanto raccolto in totale dal primo capitolo entro la fine del weekend (5.6 milioni). Dietro il titolo Disney tiene Baby Boss, con altri 776.666 euro in tasca, e si conferma Famiglia all'improvviso, terzo a quota 516.386 euro.

Crollo dalla 1° alla 4° posizione per Fast and Furious 8, ieri fermo ai 516.301 euro e ufficialmente arrivato ai 12.359.680 euro totali. Molto bene in 5° posizione La Tenerezza di Gianni Amelio, con 232.328 euro, seguito dai 98.450 euro de I Puffi, dai 93.004 euro di Moglie e Marito, dagli 86.181 euro di Lasciati Andare, dai 75.663 euro di Boston - Caccia all'uomo e dai 60.315 eurode La Bella e la Bestia, sempre primatista di stagione con 20.328.907 euro.



Box Office 25 aprile



GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 2 € 1.200.086 157.531 spettatori



BABY BOSS € 776.666 114.968 spettatori



FAMIGLIA ALL'IMPROVVISO - ISTRUZIONI NON INCLUSE € 516.386 74.097 spettatori



FAST & FURIOUS 8 € 516.301 68.407 spettatori



LA TENEREZZA € 232.328 35.247 spettatori



I PUFFI: VIAGGIO NELLA FORESTA SEGRETA€ 98.450 14.162 spettatori



MOGLIE E MARITO€ 93.004 13.403 spettatori



LASCIATI ANDARE € 86.181 12.932 spettatori



BOSTON - CACCIA ALL'UOMO € 75.663 10.752 spettatori



LA BELLA E LA BESTIA € 60.315 8.261 spettatori





Box Office Italia sempre primo Fast and Furious 8 - è il giorno di Guardiani della Galassia 2

In attesa di Guardiani della Galassia Vol. 2, da oggi in sala, è sempre Fast and Furious 8 a dominare il botteghino italiano. Altri 668.277 euro in tasca per il titolo Universal, così arrivato agli 11.824.787 euro totali. Dietro Vin Diesel tengono i 'rivali', ovvero Baby Boss, secondo a quota 529.502 euro; e Famiglia all'Improvviso, terzo con 434.371 euro.

Buon esordio a quota 112.229 euro per La Tenerezza di Gianni Amelio, seguito dai 96.100 euro di Moglie e Marito, dai 79.053 euro di The Bye Bye Man, dai 75.177 euro di Boston - Caccia all'Uomo, dai 62.886 euro di Lasciati Andare, dai 54.317 euro de I Puffi e dai 44.205 euro de La bella e la Bestia.



Box Office 24 aprile



FAST & FURIOUS 8 € 668.277 - 94.084 spettatori



BABY BOSS € 529.502 - 84.361 spettatori



FAMIGLIA ALL'IMPROVVISO - ISTRUZIONI NON INCLUSE € 434.371 - 65.275 spettatori



LA TENEREZZA € 112.229 - 18.050 spettatori



MOGLIE E MARITO € 96.100 - 14.627 spettatori



THE BYE BYE MAN € 79.053 - 11.024 spettatori



BOSTON - CACCIA ALL'UOMO € 75.177 - 11.155 spettatori



LASCIATI ANDARE € 62.886 - 10.276 spettatori



I PUFFI: VIAGGIO NELLA FORESTA SEGRETA € 54.317 - 8.675 spettatori



LA BELLA E LA BESTIA € 44.205 - 6.517 spettatori





Box Office Italia, domina Fast and Furious 8 bene Baby Boom benissimo Famiglia all'improvviso

Tre film sopra il milione di euro d'incasso. Un weekend tanto soddisfacente non si vedeva da mesi, al botteghino italiano, con Fast and Furious 8 sempre primatista. Sono diventati 11.138.239 gli euro incassati dal titolo Universal, con 1.533.454 ticket staccati e il podio stagionale conquistato dopo i 20.220.783 euro de La bella e la Bestia e i 14.865.580 euro di Cinquanta sfumature di Nero. Sulla scia di Vin Diesel Baby Boss della Fox, riuscito ad incassare ben 2.138.813 euro, tenendo conto delle anteprime della settimana scorsa, con 327.315 spettatori paganti.

La vera sorpresa del weekend, però, è targata Lucky Red. Famiglia all'improvviso, commedia campione d'incassi in Francia, ha sbancato anche i cinema nostrani. 315 sale a disposizione e ben 1.447.740 euro in 4 giorni, con 213.464 spettatori e una media di 4.010 euro a copia. Un esordio al di sopra di ogni aspettativa, per la pellicola trainata da Omar Sy, pronta ora a rilanciare con il passaparola. Sopra il milione e mezzo troviamo Moglie e Marito (1.595.892 euro), con Lasciati Andare poco dietro a quota 1.232.539 euro. 281.721 euro all'esordio in 5 giorni per The Bye Bye Man, con Boston - Caccia all'uomo debuttante con 251.671 euro (pessima media per sala: 1.019 euro). A quota 2.3 milioni di euro troviamo I Puffi, mentre l'Avenir ha debuttato con 98.162 euro. Male, malissimo Lasciami per Sempre di Simona Izzo, uscito in quasi 160 sale ma incapace di andare oltre i 75.221 euro, con una media di 479 euro a copia.

Fine settimana lungo pronto a partire domani, quello in arrivo, grazie al ponte del 25 aprile. Giornata di novità grazie allo sbarco di Guardiani della Galassia Vol. 2, seguito nella giornata di giovedì da The Circle, Tanna, La guerra dei cafoni, Le donne e il desiderio, A Casa Nostra, Piigs, Altin in città, La verità, La ragazza dei miei sogni e L'amore criminale.