Guardiani della Galassia Vol. 2: nuova action figure Hot Toys di "Baby Groot" a grandezza naturale

Di Pietro Ferraro lunedì 24 aprile 2017

Hot Toys annuncia una nuovae action-doll a grandezza naturale di Baby Groot in "Guardiani della Galassia Vol. 2".

Domani 25 aprile debutta nei cinema italiani l'atteso Guardiani della Galassia Vol. 2 che il regista James Gunn, ancora una volta in cabina regia, ha promesso sarà ancora più spassoso, spettacolare e citazionista dell'originale . Si parla di ben 5 scene bonus per quanto riguarda i titoli di coda e vari "easter egg" sparsi per l'intero film che ricordiamo vedrà tra i nuovi arrivi Sylvester Stallone e Kurt Russell, quest'ultimo nei panni di Ego il pianeta vivente, il padre biologico del Peter Quill aka Star-Lord di Chris Pratt.

Guardiani della galassia Vol.2: svelata la figure 'life-size' NECA del nuovo Baby Groot Il nuovo Baby Groot di "Guardiani della galassia 2" ritratto in una nuova figure a grandezza naturale by NECA

Il film include anche un atteso ritorno per un personaggio apparso nei titoli di coda del Guardiani della Galassia originale in cui ballava al ritmo di "I Want You Back" dei Jackson 5, si ci riferiamo alla versione "in vaso" di Groot ribattezzato Baby Groot e che ritroveremo in questo sequel.

Baby Groot, che nel frattempo è cresciuto ed è pronto a dare il suo esilarante contributo alla squadra dei Guardiani, alla stregua del droide BB-8 di Star Wars 7 è diventato da subito un beniamino del pubblico generando merchandise a profusione dedicato a questo adorabile piccoletto e ora Hot Toys annuncia una nuova imperdibile action-doll che propone un Baby Groot a grandezza naturale così come appare in Guardiani 2.

Attenzione non stiamo parlando di una statua ma di un'action figure "life-size" da 26cm (l'esatta altezza di Baby Groot nel film) con oltre 15 punti di articolazione, un abito in tessuto rimovibile, 3 diversi volti intercambiabili scolpiti con espressioni facciali molto dettagliate e un set di 4 mani intercambiabili tra cui una coppia che replica due lunghi rami in crescita.