Stasera in tv: "Loro Chi?" su Canale 5

Di Pietro Ferraro martedì 25 aprile 2017

Canale 5 stasera propone "Loro chi?", film commedia del 2015 diretto da Francesco Miccichè e Fabio Bonifacci ed Interpretato da Edoardo Leo, Marco Giallini, Antonio Catania e Maurizio Casagrande.





Cast e personaggi

Edoardo Leo: David

Marco Giallini: Marcello

Catrinel Menghia: Ellen

Lisa Bor: Mitra

Ivano Marescotti: Il Presidente

Vincenzo Paci: Melli

Antonio Catania: Redattore

Maurizio Casagrande: Maresciallo Gallinari

Susy Laude: Cinzia

Patrizia Loreti: Zia di David

Uccio De Santis: Sindaco

Pippo Lorusso: Gerardo "Kurosawa"





Trama e recensione

David, 36 anni e un’unica ambizione: guadagnare la stima del presidente dell’azienda in cui lavora, ottenere un aumento di stipendio e la promozione da dirigente. Finalmente la sua occasione sembra arrivata: dovrà presentare un brevetto rivoluzionario che gli garantirà la gloria e l’apprezzamento inseguiti da sempre. Ma in una sola notte l’incontro con Marcello, un abile imbroglione aiutato da due avvenenti socie, cambierà il corso della sua vita. David perde tutto: fidanzata, casa e lavoro e per recuperare dovrà imparare l’arte della truffa proprio da colui che l’ha messo nei guai.

Interviste a cast e regista

Il co- regista Francesco Miccichè racconta come lui e Fabio Bonifacci sono stati coinvolti nel progetto.

Io e Fabio Bonifacci ci conosciamo da tempo, abbiamo lavorato insieme per un programma televisivo una quindicina di anni fa: lui era autore ed io regista, da allora ci siamo risentiti e visti varie volte, ogni volta promettendoci di rilavorare insieme. Due anni fa abbiamo identificato la storia, Loro chi? era perfetta. Fabio era molto legato a questa sceneggiatura, mi ha chiesto quindi di co-dirigere il film, e io ho detto di sì, a patto che le divisioni di ruoli sul set fosse chiara. E così è stato. Per me collaborare con un altro regista sarebbe stato complicato ma con Fabio, uno sceneggiatore che di carattere ha molte affinità con me e con cui c'è grande stima, ero sicuro che saremmo andati d'accordo. La storia di Loro chi? mi ha subito interessato perché metteva insieme due cose che fanno parte del mio bagaglio registico: la commedia e il giallo. Loro chi? era la storia giusta per me proprio perchè metteva insieme queste mie due anime. Con Fabio, che mi avrebbe affiancato alla regia, abbiamo poi coinvolto il produttore Roberto Sessa con cui avevo lavorato in passato. La cosa buffa per me è che a 48 anni mi ritrovo ad essere un esordiente nel cinema, ma date le oltre cinquanta prime serate di fiction non mi sento affatto tale. Fabio poi ha scritto più di 20 film... Insomma siamo una coppia di esordienti molto esperta.

Marco Giallini racconta il primo incontro con i registi Francesco Miccichè e Fabio Bonifacci.

I due registi del film, Fabio Bonifacci e Francesco Miccichè mi hanno dato un appuntamento in un bar dei Parioli a Roma e mi hanno raccontato il film. Mi sono subito appassionato molto, sembrava un film americano. Ho fatto notare ai due che ci sarebbe stato bisogno di un certo spiegamento di forze per raccontare tutta quella materia narrativa. Credo che loro siano stati all’altezza delle aspettative riuscendo nell'intento di fare un film ricco, pieno di location, mezzi, barche, macchine, un bell’impianto spettacolare insomma.

Edoardo Leo parla della collaborazione sul set con Marco Giallini.

Io e Marco siamo stati in scena insieme per il 90 % delle scene del film, lui è un grande attore che stimo molto, con cui ho collaborato spesso e un grande amico. E' unico, ha una capacità formidabile di rendere vere anche le cose più improbabili, finisci col credergli sempre. Riesce a tirar fuori una cifra di commedia anche dove non è prevista ed è incredibile come con la sua faccia così segnata e dura riesca a dare in scena dei contributi eccellenti di comicità.





La colonna sonora