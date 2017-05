Cuori puri: nuovo spot tv del film con Barbora Bobulova e Stefano Fresi

Dopo la tappa al Festival di Cannes debutta oggi 24 maggio nei cinema italiani Cuori puri, opera prima di Roberto De Paolis scritta con Luca Infascelli, Carlo Salsa e Greta Scicchitano.

Cinema di Valerio De Paolis ha reso disponibile un primo spot del film che racconta la storia di Stefano e Agnese, due ragazzi molto diversi tra loro che si

innamorano e che per non perdersi dovranno rinunciare ai loro punti di riferimento e alle loro certezze.

Per scrivere il film ho condotto una ricerca sul campo, attraversando la periferia dei centri accoglienza e dei campi rom per poi entrare nelle chiese e documentarmi sulla realtà contemporanea delle comunità cristiane. La scrittura della sceneggiatura è ben presto diventata “esperienza” e le riunioni in ufficio si sono trasformate in viaggi nelle vite di persone che sono poi diventate i nostri protagonisti. Per comprenderli davvero, per poterne scrivere, ho scelto di lasciarmi contaminare, di provare a vivere la loro vita, senza giudizio.

