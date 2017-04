Cuori puri: trailer del film con Barbora Bobulova e Stefano Fresi

Di Pietro Ferraro martedì 25 aprile 2017

Cuori puri: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Roberto De Paolis nei cinema italiani dal 25 maggio 2017.

Il 25 maggio debutterà nei cinema Cuori puri, opera prima di Roberto De Paolis selezionata per la "Quinzaine des Réalisateurs" al Festival di Cannes 2017.

Agnese e Stefano sono molto diversi. Lei, 18 anni, vive con una madre dura e devota, frequenta la chiesa e sta per compiere una promessa di castità fino al matrimonio. Lui, 25 anni, è un ragazzo dal passato difficile che lavora come custode in un parcheggio di un centro commerciale confinante con un grande campo rom. Dal loro incontro nasce un sentimento vero, fatto di momenti rubati e di reciproco aiuto. Il desiderio l’uno dell’altra cresce sempre di più, fino a quando Agnese, incerta se tradire i suoi ideali, si troverà a prendere una decisione estrema e inaspettata.

Il film è interpretato da da Selene Caramazza, Simone Liberati, Barbora Bobulova, Stefano Fresi, Edoardo Pesce, Antonella Attili, Federico Pacifici, Isabella delle Monache.

Al centro del film c’è il tema della verginità: da una parte quella del corpo, illusione infantile di purezza e di perfezione e dall’altra quella del territorio, metafora di barriere e muri che si alzano a protezione dell’identità. I cuori puri del film, Stefano e Agnese, sono incapaci di tendere al mistero e al rischio della diversità. Roberto De Paolis - regista

Roberto De Paolis, classe 1980, fotografo con studi al London International Film School per questo racconto profondamente calato nella realtà ha condotto una ricerca sul campo attraversando la periferia dei centri accoglienza e dei campi rom per poi entrare nelle chiese e indagare la realtà contemporanea delle comunità cristiane.

La sceneggiatura è di Luca Infascelli, Carlo Salsa, Greta Scicchitano e Roberto De Paolis, la fotografia di Claudio Cofrancesco, il montaggio di Paola Freddi, le musiche originali di Emanuele De Raymondi, la scenografia di Rachele Meliadò, i costumi di Loredana Buscemi e il suono in presa diretta di Angelo Bonanni.

Cuori puri è prodotto da Young Films con Rai Cinema, con il contributo economico del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale per il Cinema.