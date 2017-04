Blond Ambition, la Universal produce un biopic su Madonna

Di Federico Boni martedì 25 aprile 2017

La vita di Madonna diventa film per il grande schermo.

L'Isola senza Nome - Madonna regista per il romanzo Ade: A Love Story Archiviato il flop di W.E., Madonna torna dietro la macchina da presa grazie alla trasposizione cinematografica de L'Isola senza Nome, romanzo d'esordio di Rebecca Walker Dopo gli oltre 200 milioni di dollari incassati da Straight Outta Compton, biopic musicale del 2015 sugli N.W.A., in casa Universal provano a bissare grazie a Blond Ambition, titolo che porterà al cinema la vita di Madonna.

Lo studios ha acquistato i diritti cinematografici di Blonde Ambition (scomparsa la 'e' per omaggiare il mitico tour del 1990), script targato Elyse Hollander lo scorso anno finito nella black list delle migliori sceneggiature ancora non prodotte ad Hollywood. La pellicola sarà ambientata nei primi anni '80 e vedrà Madonna, all'epoca giovanissima, combattere con la sessista discografia per realizzare il suo primo storico album. Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, Michael De Luca, Brett Ratner e John Zeozirny produrranno la pellicola, ancora senza regista e attrice protagonista.

Lo script della Hollander era finito in cima alla black list del 2016, battendo decine di sceneggiature e suscitando non pochi interessi da parte delle principali major. A spuntarla, alla fine, la Universal. Non è ancora chiaro se Madonna prenderà in qualche modo al progetto.

Fonte: Comingsoon.net