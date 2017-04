Cannes 2017: in Giuria anche Will Smith e Paolo Sorrentino

Di Antonio Maria Abate martedì 25 aprile 2017

Poco meno di un mese ci separa dall'inizio della settantesima edizione del Festival di Cannes. Dopo l'annuncio circa la selezione ufficiale, gli organizzatori della prestigiosa rassegna francese ci mettono al corrente in merito a chi darà una mano al Presidente Pedro Almodóvar per stilare il Palmares che verrà annunciato il 28 maggio prossimo.

I nomi, anche a 'sto giro, sono blasonati e, come sempre, presi da più parti del mondo. Anzitutto Will Smith, in un contesto almeno all'apparenza inusitato per l'attore ed oramai produttore statunitense, che ad ogni buon conto dalla Croisette non è mai passato, o per lo meno non in veste ufficiale. Oltre a lui quattro donne, ossia la regista tedesca Maren Ade, il cui Vi presento Toni Erdmann è stato un po' il vincitore morale della passata edizione, l'attrice americana Jessica Chastain, l'attrice e cineasta francese Agnès Jaoui e l'attrice cinese Fan Bingbing.

Ma non è tutto. Nel gruppetto, oltre al compositore francese Gabriel Yared, figurano due registi di prim'ordine oltre che habitué di Cannes, ossia Park Chan-wook e Paolo Sorrentino, quest'ultimo essendo quanto di più vicino al Concorso per l'Italia quest'anno. Frecciate a parte, è chiaro che le polemiche dell'edizione scorsa circa l'annosa questione della mancata presenza di critici all'interno della Giuria non hanno ancora una volta sortito alcun effetto: Cannes opta di nuovo per personaggi operanti nel settore, lasciando che gli addetti ai lavori si occupino di valutare i film in altre sedi.

Vi ricordiamo che il Festival di Cannes si terrà il mese prossimo, dal 17 al 28 maggio.