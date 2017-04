Film 2018-2019: Taissa Farmiga in The Nun - Outlaw King per Chris Pine e Ben Foster

Di Federico Boni martedì 25 aprile 2017

Uma Thurman e Rob Riggle affiancheranno Robert De Niro e Christopher Walken in The War With Grandpa.

Film 2018-2019: Margot Robbie in Mary Queen of Scots - Callum Turner per Animali Fantastici 2 Sci-fi alieno per Mike Colter di Luke Cage. Extinction. - The Nun: Taissa Farmiga, volto di American Horror Story, prenderà parte a The Nun, secondo spin-off ufficiale dedicato alla saga horror The Conjuring. La Farmiga sarà proprio la giovane suora del titolo, con Demian Bichir (The Hateful Eight, Weeds) al suo fianco. Taissa è la sorella minore di Vera, protagonista dei primi due capitoli de l'Evocazione diretti da James Wan. In cabina di regia spazio a Corin Hardy, con Gary Dauberman e James Wan allo script e un'uscita in sala datata 13 luglio 2018.

- The War With Grandpa: Uma Thurman e Rob Riggle affiancheranno Robert De Niro e Christopher Walken nell'adattamento cinematografico di The War With Grandpa, classico per bimbi pubblicato nel 1984 da Robert Kimmel Smith. Tim Hill dirigerà la pellicola, con un via alle riprese atteso per lunedì prossimo. Protagonista della storia un ragazzo di nome Peter che vive con fastidio il dover condividere la propria cameretta con il nonno, piombato in casa dopo la morte della moglie. Il ragazzino, esausto, cercherà quindi di farlo andar via attraverso una serie di scherzi, dichiarandogli di fatto 'guerra'.

- Outlaw King: dopo il boom di Hell or High Water, il regista David Mackenzie ritroverà Chris Pine e Ben Foster in Outlaw King, produzione Netflix. Parola di Deadline. Un titolo epico, con Pine negli abiti di Robert Bruce, re che lottò per liberare la Scozia dall'opprimente Inghilterra, e Foster in quelli di James Douglas, suo consigliere. Riprese estive, in Scozia, con Bash Doran (The Upcoming Tower) autore della sceneggiatura. Ad indossare i panni di Re Robert in Braveheart di Mel Gibson, nel lontano 1995, Angus Macfadyen.