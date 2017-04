Star Wars IX, Indiana Jones 5, Frozen 2 e Il Re Leone in live-action - ecco le date d'uscita

Di Federico Boni martedì 25 aprile 2017

Pioggia di release Disney tra il 2018 e il 2021.

Pioggia di release Disney ufficializzate quest'oggi, con alcuni spostamenti e tante altre novità particolarmente attese. Star Wars: Episodio IX, diretto da Colin Trevorrow, uscirà il 29 maggio 2019. Indiana Jones 5, nuovamente diretto da Steven Spielberg ed interpretato da Harrison Ford, slitta invece dal 19 luglio del 2019 al 10 luglio del 2020. Ford, oggi 74enne, ne avrà ben 77.

Posticipato anche Ralph Spaccatutto 2, nuovamente diretto da Rich Moore. Inizialmente annunciato in sala per il 9 marzo del 2018, il film uscirà il 21 novembre del 2018. 8 mesi di ritardo. A Wrinkle in Time - Nelle pieghe del tempo, blockbuster da 100 milioni di Ava DuVernay, è stato invece anticipato: dal 6 aprile 2018 al 9 marzo 2018.

Novità di lusso con l'attesissimo live-action de Il re leone, diretto da Jon Favreau e in sala il 19 luglio del 2019, mentre Frozen 2 sarà al cinema il 27 novembre del 2019. Altro cartoon, Gigantic, e pesante ritardo. Dal 21 novembre 2018, il film è slittato al 25 dicembre 2020. 25 mesi pieni. Magic Camp, comedy scritta da Steve Martin inizialmente annunciata per il 3 agosto 2018, uscirà il 6 aprile del 2019, mentre una serie di date 'senza titolo' sono già state opzionate.

3 i live-action 'prenotati', ovvero il 9 agosto 2019, il 3 aprile 2020 e il 12 marzo 2021; un altro cartoon Disney uscirà il 24 novembre 2021, mentre un inedito titolo Pixar sarà in sala il 18 giugno 2021. Chiusura con un misterioso titolo Marvel, pronto ad uscire il 7 agosto 2020.

Fonte: Comingsoon.net