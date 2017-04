Il Re Leone in live-action, Billy Eichner e Seth Rogen saranno Timon e Pumbaa

Di Federico Boni mercoledì 26 aprile 2017

Il Re Leone in live-action prende forma.

Il Re Leone in live-action, Donald Glover sarà Simba e James Earl Jones nuovamente Mufasa Primi nomi ufficiali per il cast di doppiatori del live-action de Il Libro della Giungla di Jon Favreau. Annunciata l'uscita in sala, 19 lulio del 2019, Il Re Leone in live-action torna a regalare novità di casting grazie a The Wrap. A detta del sito, infatti, Billy Eichner e Seth Rogen saranno della partita negli 'abiti' animali di Timon e Pumbaa. Se così fosse i due raggiungerebbero Donald Glover, che doppierà Simba, e James Earl Jones, che tornerà a doppiare Mufasa. Jon Favreau, regista, vorrebbe inoltre la voce di Beyoncé per il personaggio di Nala. Incinta, la popstar non ha ancora deciso se accettare o meno la proposta.

Nel cartoon originale del 1994 Timon e Pumbaa, nati sui lineamenti di Rosencrantz e Guildenstern dell'Amleto di William Shakespeare, vennero doppiati in lingua originale da Nathan Lane e Ernie Sabella. Entrambi prestarono poi le proprie voci anche per la serie animata Disney di fine anni '90, con Lane poi sostituito prima da Kevin Schon e poi da Quinton Flynn.

Eichner e Rogen hanno recitato fianco a fianco in Cattivi Vicini 2 e hanno già doppiato in passato. Il primo è stato Chef Pig nel film The Angry Birds, mentre Rogen ha fatto da doppiatore in Sausage Party e Kung Fu Panda 3.

Fonte: Comingsoon.net