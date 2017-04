Jurassic World 2, torna Jeff Goldblum

Di Federico Boni mercoledì 26 aprile 2017

Jurassic World 2 guarda al passato. Jeff Goldblum nel cast!

Jurassic World 2: nuove foto dal set Il sequel "Jurassic World 2" di JA Bayona debutterà nei cinema il 22 giugno 2018. Grande assente nel primo capitolo, anche se disponibilissimo a tornare, Jeff Goldblum prenderà parte a Jurassic World 2. Parola dell'Hollywood Reporter, con l'attore che dovrebbe così raggiungere Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, Toby Jones, Daniella Pineda, Justice Smith e Rafe Spall. Frank Marshall e Steven Spielberg produrranno la pellicola, al momento ancora senza titolo ufficiale, con lo spagnolo J.A Bayona in cabina di regia.

Goldblum, come dimenticarlo, è stato il mitico Ian Malcolm nel Jurassic Park originale di Steven Spielberg, per poi diventare l'assoluto protagonista nel sequel del 1997, Il mondo Perduto. Perso lo slot di Jurassic Park 3, che vide Sam Neill tornare all'ovile, l'attore ritroverà Malcolm dopo oltre 20 anni d'attesa.

Uscito in sala nel 2015, Jurassic World ha sbalordito tutti incassando 652,270,625 dollari al botteghino americano (4° incasso di tutti i tempi) e 1,670,400,637 dollari in tutto il mondo (4° incasso di sempre, inflazione esclusa). Il 5° capitolo uscirà in sala il 22 giugno 2018.

Fonte: Comingsoon.net