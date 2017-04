Alien: il merchandise "Mondo" per l'evento Alien Day 2017

Di Pietro Ferraro mercoledì 26 aprile 2017

Mondo dedica nuovo merchandise alla saga Alien in occasione dell'evento globale "Alien Day 2017".

Blogo prosegue le celebrazione dell'Alien Day 2017, un giorno speciale per i fan di Alien ispirato dal misterioso pianeta denominato LV-426, con il 26 aprile che l'anno scorso è diventato il primo Alien Day ufficiale in onore del 30° anniversario del sequel Aliens. Anche la celebrazione di quest'anno è speciale poiché precede l'arrivo nelle sale di un capitolo tutto nuovo del franchise, l'atteso prequel Alien: Covenant al cinema dal prossimo 11 maggio.

Alien Covenant - i cinema italiani in cui assistere all'evento 'Alien Day' del 26 aprile 20th Century Fox annuncia l'Alien Day 2017 che includerà un fan event dedicato al prequel Alien: Covenant.

In attesa di proporvi il nuovo merchandise in arrivo per Alien: Covenant, vi proponiamo le nuove proposte di Mondo che ha deciso di celebrare l'intera saga con una manciata di articoli in edizione limitata a cui abbiamo aggiunto gli articoli presentati da Mondo per l'Alien Day dello scorso anno.

Per celebrare l'Alien Day 2017 sul sito Mondo saranno disponibili due versioni in vinile della colonna sonora composta da Jerry Goldsmith per l'Alien originale tra cui una versione "4XLP" con artwork di Tyler Stout, disponibili per la prima volta su vinile e una seconda versione "2XLP" con artwork di Kilian Eng.

Oltre alle release in vinile, Mondo offre anche una meravigliosa stampa dell'Alien di H.R. Giger, una t-shirt Alien Xenomorph disegnata da Tyler Stout e due spille smaltate da DKNG.

Trovate tutto il merchandise dedicato ad Alien sul sito ufficiale Mondotees.com.