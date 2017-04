Alien: nuova statua "H.R. Giger" dello Xenomorfo per l'Alien Day 2017

Di Pietro Ferraro mercoledì 26 aprile 2017

Dall design origianle ideato da H.R. Giger per l'Alien del 1979, Sideshow annuncia una nuova spettacolare statua in edizione limitata per l'Alien Day 2017.

Alien senza l'apporto creativo dell'artista svizzero H.R. Giger non sarebbe di certo divenuto il classico che è oggi, e non avrebbe generato una saga di culto che ha dato una svolta alla fantascienza come L'esorcista fece con il genere horror.

H.R. Giger: l'action figure del creatore di Alien Il padre di Alien ritratto in una nuova action-doll ispirata al suo lavoro nel cult "Alien".

Gli artisti di Sideshow annunciano una nuova statua da collezione alta 53 cm lanciata in occasione dell'Alien Day 2017 e ispirata al fondamentale input creativo di Giger al film. La statua "Alien Internecivus Raptus" è un'inquietante e suggestiva opera d'arte che cattura il fascinoso lato oscuro di una delle creature cinematografiche più iconiche mai approdate sul grande schermo.

"Internecivus Raptus" è uno dei pochi nomi ufficiali registrati per la specie nota come Xenomorfo. Fedelmente resa con l'estetica bio-industriale visionaria di HR Giger, il modello è ritratto sospeso in un'elegante posa che mostra la sua perfezione strutturale paragonabile solo alla sua ostilità. Solennemente ascendente da una surreale camera monocromatica, con arti incrociati e coda spinata avvolti in una spirale intorno al suo agile corpo, la statua Alien Internecivus Raptus, prodotta in soli 2.000 esemplari, è un tributo definitivo per i fan di uno dei film che hanno fatto sul grande schermo la storia della fantascienza. È il momento per un'altra caccia all'insetto.

Trovate la statua "Alien Internecivus Raptus" su Amazon, su questo sito italiano e sul sito ufficiale Sideshow.