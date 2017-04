Operation: Aliens - immagini della serie animata mai prodotta

Di Pietro Ferraro mercoledì 26 aprile 2017

Durante le riprese di "Alien 3" entrò in sviluppo una serie tv d'animazione ispirata al sequel "Aliens" di James Cameron mai realizzata.

Augurandovi un felice Alien Day vogliamo proporvi una curiosità sul sequel Aliens a conoscenza forse solo dei fan più irriducibili della saga. Il sito Bloody Disgusting riporta che i fan del sequel di James Cameron sono andati davvero vicini ad avere una serie tv d'animazione ispirata ad Aliens concepita in puro stile "G.I.Joe nello spazio".

Il cartone dal titolo Operation: Aliens seguiva alla stregua del film una squadra di marines coloniali ispirati a quelli creati da Cameron per Aliens, con la serie che avrebbe avuto come personaggi principali Hicks e Ripley.

L'idea della serie animata "Operation: Aliens" arriva durante il via alle riprese dell'Alien 3 di David Fincher, un film con cui la 20th Century Fox puntava a far ripartire il franchise. La serie animata invece di essere ambientata su un pianeta prigione come il film, avrebbe preso spunto dal film Aliens con Ripley e Hicks e un gruppo di marines coloniali che combattevano le minacce xenomorfe in tutta la galassia.

Dal momento che i produttori di giocattoli come Hasbro avevano avuto un enorme successo realizzando giocattoli per serie tv come G.I. Joe, la Kenner ha visto in questa potenziale serie animata un'occasione per investire in un altro grande franchise e salì a bordo per produrre action figures ispirate al cartone animato. Da notare che anche se la serie animata non è mai stata trasmessa, una prima linea di giocattoli è stata comunque prodotta nel 1993 come dimostrano gli spot televisivi che trovate a seguire.

Quali sono stati i motivi per cui la serie animata non venne mai realizzata? Non ci sono fonti ufficiali sul perché Operation: Aliens non abbia mai visto la luce, ma molti credono che sia dovuto al deludente risultato al box office di Alien 3, mentre altri ipotizzano che lo stop a questo cartone animato potrebbe anche aver avuto qualcosa a che fare con l'eccessiva violenza, i contenuti forti e il messaggio militarista del materiale originale. Qualunque sia la ragione nessun filmato di Operation: Aliens ha mai visto la luce del giorno, ma a testimonianza della sua fase di sviluppo ci sono alcune immagini di schermate di bassa qualità e un seggestivo concept art che trovate nella gallery che apre l'articolo.