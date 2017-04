Glass, M. Night Shyamalan annuncia il sequel/cross-over tra Unbreakable e Split

Di Federico Boni mercoledì 26 aprile 2017

M. Night Shyamalan alla regia di un doppio sequel. Split incontra Unbreakable.

Re degli incassi 2017 con 274,661,454 dollari rastrellati in tutto il mondo dopo esserne costati 9, Split avrà un sequel. Anzi, un sequel/cross-over. M. Night Shyamalan ha infatti annunciato su Twitter l'incontro tra Unbreakable e Split, di fatto anticipato con il finale di questo ultimo film. Glass il titolo della pellicola, pronta ad uscire in sala nel 2019.

'Ho finito la mia nuova sceneggiatura. Ci sono voluti 17 anni, ma posso finalmente rispondere ad una delle domande più frequenti che mi fanno: 'stai facendo un sequel di fuck**g Unbreakable o cosa?'. Ebbene il mio nuovo film è il sequel di Unbreakable E Split. Era il mio sogno che questi due film si scontrassero in questo 3° titolo'.

Split: Il regista M. Night Shyamalan parla del finale del film (SPOILER) Il regista di "Split" parla del sorprendente finale del film e di un potenziale sequel. Shyamalan ha poi confermato che Bruce Willis tornerà negli abiti di David Dunn insieme a James McAvoy in quelli di Kevin Wendell Crumb e delle sue molteplici identità. Ritorni sul set anche per Anya Taylor-Joy nei panni di Casey Cooke e di Samuel L. Jackson in quelli di Elijah Price, aka Mr. Glass. Una trovata per certi versi geniale, quella del regista indiano, in cabina produttiva insieme all'ormai 'partner' Jason Blum, riuscito a rilanciare una carriera che fino a pochi anni fa pareva conclusa. La pellicola uscirà il 18 gennaio 2019.

Uscito nel 2000, Unbreakable incassò 248 milioni di dollari al box office di tutto il mondo. Dopo quasi 20 anni, finalmente, avremo un capitolo 2.