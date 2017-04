Stasera in tv: "Speed 2 - Senza Limiti" su Rete 4

Di Pietro Ferraro giovedì 27 aprile 2017

Rete 4 stasera propone Speed 2 - Senza limiti (Speed 2: Cruise Control), film d'azione del 1997, diretto da Jan de Bont e interpretato da Sandra Bullock, Jason Patric e Willem Dafoe.





Cast e personaggi

Sandra Bullock: Annie Porter

Jason Patric: Alex Shaw

Willem Dafoe: John Geiger

Joe Morton: Herb McMahon

Temuera Morrison: Juliano

Brian McCardie: Merced

Glenn Plummer: Maurice

Richard Speight Jr.: "C" Deck Officer

Lois Chiles: Celeste

Bo Svenson: cap. Pollard

Doppiatori italiani

Tonino Accolla: Alex Shaw

Massimo Corvo: John Geiger

Anna Cesareni: Annie Porter

Andrea Ward: Juliano

Christian Iansante: Merced

Pino Insegno: Maurice

Alessandra Korompay: Celeste

Rodolfo Bianchi: cap. Pollard





La trama

Reduce dal clamoroso sequestro con folle dinamitardo, e turbolenta relazione con l’affascinante ed eroico SWAT Jack Traven (Keanu Reeves), ad Annie Porter (Sandra Bullock) non sembra vero di poter fare una tranquilla e romantica crociera ai Caraibi con il suo nuovo fidanzato Alex (Jason Patric).

Tra Annie e Alex c’è un po' di maretta, lui le ha nascosto di essere un agente della SWAT come l’ex di Annie, che lei ha lasciato proprio per l’impossibilità di accettare un lavoro tanto pericoloso, ma l’imponente transatlantico "Seaborn Legend" li sta aspettando, così i due decideranno di mettere da parte le divergenze e godersi la crociera con tutti i confort del caso.

Sulla nave però c’è anche un passeggero molto speciale, l’esperto informatico e hacker John Geiger (Willem Dafoe) che in cerca di rivalsa per un torto subito deciderà di dirottare la nave, utilizzando le sue conoscenze del sofisticato software che controlla l’intero transatlantico e da lui stesso concepito, mettendo così in grave pericolo equipaggio e passeggeri.





Il nostro commento

Gli ottimi incassi del godibile Speed hanno innescato il temuto meccanismo del sequel a tutti i costi, è proprio questo discutibile intento commerciale che ha portato il regista Jan de Bont a sfornare questo fracassone sequel, dopo l’ottimo film originale del 1994 che resta ad oggi tra i migliori action-movie di sempre.

Che l’operazione sia sfacciatamente commerciale si intuisce dall’impianto fotocopia dello script, che prova a riproporci il villain del primo capitolo, geniale e solitario terrorista per caso, restando però ad anni luce dalle intriganti suggestioni thriller del suo predecessore e lanciandosi in discutibili estremismi visivi, ripronendoci una spaesata Sandra Bullock al fianco di un volenteroso, ma inadeguato Jason Patric.

Il regista Jan de Bont e gli sceneggiatori fanno i salti mortali in apertura di film per giustificare l’accorta defezione di Keanu Reeves, con una serie di velocissime e a tratti raffazzonate spiegazioni riguardo l’assenza del personaggio di Jack Traven, e le nuove e incredibili capacità da eroe action che il nuovo fidanzato della protagonista sfoggerà durante il dirottamento della nave, e naturalmente stendiamo un velo pietoso su un finale tutto da dimenticare.





Curiosità



Il film ha ricevuto 8 nomination ai Razzie Awards vincendo nella categoria peggior sequel o remake.



Lo script originale era destinato ad essere il terzo film della serie "Die Hard". Dopo il successo del film lo script è stato rielaborato in un sequel di Speed.



In un'intervista del 2000, Sandra Bullock ha citato scherzosamente questo film come "La più grande schifezza mai fatta".



Gary Oldman ha rifiutato il ruolo dell'antagonista optando invece per Air Force One (1997).



Sebbene il film fosse vicino ad essere universalmente stroncato dai critici cinematografici, Roger Ebert e Gene Siskel sono stati tra i pochi critici a dare al film un giudizio positivo. Prima della sua morte Ebert affermò che la recensione del film Speed 2 era quella che ha dovuto difendere più di qualsiasi altra cosa che aveva scritto, e che è stata quella più spesso citata per screditarlo come critico cinematografico.



Keanu Reeves ha rifiutato di girare il film per andare in tour con la sua band Dogstar.



Matthew McConaughey è stato uno degli attori considerati per sostituire Keanu Reeves.



Jason Patric ha utilizzato l'intero compenso ricevutoper questo film per finanziare il suo film Amici & vicini (1998).



Al personaggio Annie di Sandra Bullock non era stato dato un cognome in Speed ​​(1994). In questo sequel viene rivelato il suo nome completo, Annie Porter.



Sandra Bullock ha accettato di girare questo film per ottenere finanziamenti per realizzare il suo progetto Ricominciare a vivere (1998).



Jason Patric ha accettato di girare il film solo dopo che alcuni cambiamenti importanti nella sceneggiatura erano stati accettati dallo studio. Tuttavia, quando è arrivato sul set tre mesi dopo, ha scoperto che lo script non era stato cambiato affatto e che era contrattualmente obbligato a fare il film. L'attore ha trovato l'intera esperienza profondamente infelice e deprimente.



Un altro motivo per cui Keanu Reeves ha deciso di non girare il sequel era perché aveva appena completato un altro film d'azione, Reazione a catena (1996).



Jon Bon Jovi, Patrick Muldoon e Christian Slater sono stati considerati per il ruolo di protagonista.



Susan Barnes interpreta Constance in questo film. Nel primo Speed era il dirigente donna paralizzata dalla paura e l'ultima ad uscire dall'ascensore danneggiato. In questo film il suo personaggio è visto seduto e calmo mentre fuma una sigaretta. È una delle quattro persone ad apparire in entrambi i film, le altre sono Annie (Sandra Bullock)), Maurice (Glenn Plummer) e Mac (Joe Morton).



La battuta "Le relazioni basate su circostanze estreme raramente funzionano", è presa dalla fine del primo Speed ​​(1994).



La petroliera ha il nome di "Eindhoven", la città natale olandese del regista Jan de Bont.



Il dispositivo denominato "Fiber Optic Converter" utilizzato dall'hacker è un dispositivo KVM reale, utilizzato per gestire diversi PC con un set di tastiera, mouse e monitor.



I realizzatori hanno noleggiato la nave da crociera "Seabourn Legend" per 6 settimane. Altre scene sono state girate utilizzando una falsa prora costruita sul cargo "Sturgeon Atlantic".



Il regista Jan de Bont aveva inizialmente ritenuto che Speed ​​(1994) non avesse alcun potenziale per un sequel, ma era contrattualmente obbligato a dirigere un sequel quando venne data luce verde dopo il successo del primo film. Molte idee sono state prese in considerazione, compreso un aereo che non può salire sopra una certa altitudine senza esplodere. Infine de Bont usò una sua idea dopo che aveva avuto degli incubi ricorrenti su una nave da crociera che si schiantava su un'isola.



La sequenza in cui la la nave da crociera "Seabourn Legend" entra nel porto è stata la scena di stunt più costosa mai girata, ben 25.000.000$ da un budget totale di 110.000.000$.



Quando Annie riprende il suo test di guida alla fine del film, un autobus identico a quello dello Speed originale passa sull'autostrada. Annie fa notare al suo istruttore che il bus va "troppo veloce".



Il film costato ufficialmente 110 milioni di dollari (per altre fonti dai 135 ai 160 milioni) ne ha incassati nel mondo circa 164.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Mark Mancina che torna a collaborare con il regista Jan de Bont dopo aver musicato Speed (1994) e Twister (1996).

La colonna sonora include musica caraibica in sintonia con l'ambientazione esotica e brani reggae di Carlinhos Brown, UB40 ("Tell Me Is It True"), Jimmy Cliff ("You Can Get It If You Really Want"), Common Sense, Maxi Priest ("The Tide Is High"), Shaggy, Rayvon e Betty Wright.



Mark Mancina ha composto una traccia techno per la colonna sonora dal titolo "Speed ​​TK Re-mix" eseguita dal musicista giapponese Tetsuya "TK" Komuro.



Le musiche di Mark Mancina:

1. Twentieth Century Fox Fanfare/Motorcycle Chase (4:18)

2. Alex and Annie/Caribbean Cruise (4:42)

3. Engine Room (5:02)

4. Overboard (8:40)

5. Last Lifeboat (7:01)

6. Goodbye Alex (4:06)

7. Reunion (2:43)

8. Tanker Turn (5:02)

9. Gieger Grabs Annie (1:48)

10. Escape (7:31)

11. The Harbor (7:16)

12. Final Chase (7:23)

13. Underwater Rescue (1:46)

14. Cruising (2:58)

Le canzoni del film:

1. Tell Me Is It True - UB40

2. My Dream - Shaggy

3. Make Tonight Beautiful - Tamia

4. Crazy (Phil Chill 12in) - Mark Morrison

5. Speed TK Re-Mix - TK

6. A Namorada - Carlinhos Brown

7. The Tide Is High - Maxi Priest

8. I Feel The Earth Move - Leah Andreone

9. Never Give Up - Common Sense

10. You Can Get It If You Really Want It - Jimmy Cliff

11. Some People - Rayvon

12. Every Breath You Take - Betty Wright