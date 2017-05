Ritratto di famiglia con tempesta: nuove clip in italiano e locandine del film di Kore-eda Hirokazu

Ritratto di famiglia con tempesta: il nuovo dramma del regista giapponese Kore-eda Hirokazu interpretato da Abe Hiroshi (Thermae Romae), Kirin Kiki, Yōko Maki, Taiyô Yoshizawa e Satomi Kobayashi.

Ha debuttato nei cinema italiani Ritratto di famiglia con tempesta, il nuovo dramma del regista giapponese Kore-eda Hirokazu di cui vi proponiamo 4 nuove clip con scene in italiano del film interpretato da Abe Hiroshi (Thermae Romae), Kirin Kiki, Yōko Maki, Taiyô Yoshizawa e Satomi Kobayashi.

Ryota è una promessa (non mantenuta) della letteratura, un incallito giocatore d’azzardo, un investigatore privato sui generis, un ex marito maldestro e padre assente nonché figlio fragile di un’anziana madre amorevolmente rassegnata. Basterà una lunga notte di tempesta, che obbligherà tutti a condividere gli stessi metri quadrati fino all’alba, a cambiare le cose?

Tutti ci misuriamo, nel corso della vita, con la stessa difficile aspirazione: diventare gli adulti che, da bambini, avevamo sognato di diventare. Qualcuno ce la fa, qualcuno si arrende, qualcuno non ce la fa, come Ryota, ma lotta ugualmente: continua a cercare una via per la felicità, per quanto lontana possa essere dal futuro che aveva immaginato. Kore-eda Hirokazu

Nato a Tokyo nel 1962, il regista Kore-eda Hirokazu è considerato l’erede di Ozu Yasujiro (Viaggi a Tokio) e del suo cinema "realista". Dopo una lunga e pluripremiata carriera in campo documentaristico, Hirokazu ha esordito sul grande schermo con Maborosi (1995), vincendo l’Osella d’Oro per la Migliore opera prima al Festival di Venezia. Ritratto di famiglia con tempesta è la sua dodicesima fatica cinematografica, presentata a Cannes e preceduta dal grande successo di Little Sister (2015) e Father and Son (2013).





Il 25 maggio Tucker Film porta nei cinema italiani Ritratto di famiglia con tempesta (After the Storm), il nuovo film di Kore-eda Hirokazu interpretato da Abe Hiroshi, Maki Yoko, Yoshizawa Taiyo e Kiki Kilin.

Il regista di Father and Son e Little Sister mette in scena una sorridente riflessione sul corto circuito tra i sogni e la vita quotidiana.





Ryota, cui presta irresistibile e spavalda goffaggine l’Abe Hiroshi di Thermae Romae, è un perdente che sembra uscito dalla penna di Svevo: promessa (non mantenuta) della letteratura, giocatore d’azzardo, investigatore privato per tenersi a galla, ex marito di un’ex moglie che ha esaurito le ingentissime scorte di fiducia, padre maldestro di un bambino che conosce poco, figlio fragile di un’anziana madre amorevolmente rassegnata (Kirin “Signora Toku” Kiki). Basterà una lunga notte di tempesta, con i quattro personaggi obbligati a condividere gli stessi metri quadrati fino all’alba, per attutire gli spigoli del presente e, soprattutto, del futuro?

NOTE DI PRODUZIONE

La scintilla da cui ha preso vita "Ritratto di famiglia con tempesta" è scattata nel 2001, quando mia madre, rimasta sola, ha deciso di cambiare casa e di trasferirsi in un complesso residenziale. Un giorno sono andato a trovarla e ho subito pensato che fosse la location perfetta per girarci un film. La prima scena che mi è venuta in mente? Una passeggiata in mezzo ai palazzi, di mattina, con l'erba luccicante di pioggia. La città è bellissima dopo una tempesta! Molti anni più tardi, nell'estate del 2013, ho iniziato a scrivere la sceneggiatura, annotandomi queste parole: «Non tutti diventano quello che volevano essere». Così è nato Ryota, personaggio per cui ho immediatamente pensato ad Abe Hiroshi, un improbabile investigatore privato che avrebbe tanto voluto essere un romanziere. Come sul lavoro, tra l’altro, anche nel contesto familiare non combina niente di buono, perché non sa rinunciare al vizio del gioco. Un uomo così riuscirà mai a conquistare un po’ di pace? Tutti noi ci misuriamo, nel corso della nostra vita, con la stessa difficile aspirazione: diventare gli adulti che, da bambini, avevamo sognato di diventare. Qualcuno ce la fa, qualcuno si arrende, qualcuno non ce la fa, come Ryota, ma lotta ugualmente: continua a cercare una via per la felicità, per quanto lontana possa essere dal futuro che aveva immaginato. [Kore-eda Hirokazu]