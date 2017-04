Al cinema dal 27 aprile: trailer, trame e recensioni dei film in sala

Di Pietro Ferraro giovedì 27 aprile 2017

In sala il cinecomic Marvel "Guardiani della Galassia 2", i thriller americani "The Circle" e "L'amore criminale" e il dramma italiano "La tenerezza".

- Guardiani della Galassia Vol. 2 (USA 2017 - Azione / Supereroi - Durata 137 minuti) di James Gunn con Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Michael Rooker, Kurt Russell, Sylvester Stallone. Trama: Proseguono le avventure della squadra che si spinge fino alle zone più esterne del cosmo. I Guardiani devono lottare per tenere insieme la loro famiglia ritrovata mentre svelano i misteri della vera discendenza di Peter Quill. [al cinema dal 25 aprile] TRAILER ITALIANO

- The Circle (USA / Emirati Arabi Uniti 2017 - Thriller - Durata 110 minuti) di James Ponsoldt con Emma Watson, Tom Hanks, John Boyega, Karen Gillan, Ellar Coltrane, Patton Oswalt, Bill Paxton. Trama: Mae Holland è appena stata assunta da “The Circle”, un’azienda leader nella gestione di dati personali. Quando tutto sembra perfetto, Mae comincia a capire che il potere derivante dalle informazioni private nasconde risvolti particolarmente inquietanti. TRAILER ITALIANO

- La tenerezza (Italia 2017 - Drammatico - Durata 103 minuti) di Gianni Amelio con Elio Germano, Giovanna Mezzogiorno, Micaela Ramazzotti, Greta Scacchi, Renato Carpentieri. Trama: Sentimenti che si incrociano tra il sorriso e la violenza. Un padre e i suoi figli non amati, un fratello e una sorella in conflitto, una giovane coppia che sembra serena. E i bambini che vedono e non possono ribellarsi. La storia di due famiglie in una Napoli inedita, lontana dalle periferie, una città borghese dove il benessere può mutarsi in tragedia, anche se la speranza è a portata di mano. [Al cinema dal 24 aprile] TRAILER UFFICIALE

- Whitney (Gran Bretagna 2017 - Documentario - Durata 90 minuti) di Nick Broomfield con Whitney Houston. Trama: Composto da materiali inediti, fra cui scene di vita quotidiana di Whitney e dei suoi familiari, interviste a colleghi e amici, alternati alle sequenze più belle dei suoi concerti, Whitney promette di far conoscere più da vicino questa grande e luminosa stella, che è andata piano piano perdendo la sua luce negli ultimi anni. [Al cinema dal 24 al 28 aprile] TRAILER ITALIANO

- A casa nostra (Francia / Belgio 2017 - Drammatico - Durata 117 minuti) di Lucas Belvaux con Émilie Dequenne, André Dussollier, Guillaume Gouix, Catherine Jacob, Anne Marivin. Trama: Pauline, un’infermiera autonoma in un distretto minerario nel nord della Francia, cresce da sola i suoi due figli e si occupa di suo padre, un ex metalmeccanico. Devota, amata e generosa viene scelta da un partito nazionalista in crescita che, in cerca di rispettabilità, utilizzerà a proprio vantaggio la sua popolarità facendone la propria candidata alle elezioni locali. TRAILER ITALIANO

- L'amore criminale (USA 2017 - Thriller - Durata 100 minuti) di Denise Di Novi con Rosario Dawson, Katherine Heigl, Geoff Stults, Whitney Cummings, Cheryl Ladd, Robert Wisdom, Jayson Blair. Trama: Tessa gestisce a fatica la fine del suo matrimonio con David, che nel frattempo si è felicemente fidanzato con Julia che ora vive nella loro ed è coinvolta nella vita della figlia Lilly. Nel tentativo di calarsi nel suo nuovo ruolo di moglie e matrigna Julia dovrà affrontare la gelosia di Tessa che assumerà da subito una svolta patologica e violenta. TRAILER ITALIANO

- Le donne e il desiderio (Polonia / Svezia 2017 - Drammatico - Durata 104 minuti) di Tomasz Wasilewski con Julia Kijowska, Magdalena Cielecka, Dorota Kolak, Marta Nieradkiewicz, Andrzej Chyra. Trama: Sullo sfondo dell’euforia di libertà nel cambiamento della Polonia del 1990, quattro donne di età diverse apparentemente realizzate decidono che è giunto il momento di cambiare vita e di esaudire i loro desideri. TRAILER ITALIANO

- Le verità (Italia 2017 - Thriller - Durata 90 minuti) di Giuseppe Alessio Nuzzo con Francesco Montanari, Nicoletta Romanoff, Fabrizio Nevola, Anna Safroncik, Maria Grazia Cucinotta, Lino Guanciale. Trama: Il giovane imprenditore Gabriele Manetti tornato dall’India dopo un viaggio d’affari si accorge di aver acquisito la capacità di poter “vedere” oltre le apparenze, di poter prevedere il futuro. TRAILER UFFICIALE

- L'eccezione alla regola (USA 2017 - Commedia romantica - Durata 127 minuti) di Warren Beatty con Warren Beatty, Haley Bennett, Lily Collins, Matthew Broderick, Alden Ehrenreich, Taissa Farmiga, Alec Baldwin, Martin Sheen, Ed Harris, Annette Bening. Trama: Hollywood 1958, una giovane aspirante attrice e il suo giovane e ambizioso autista si confrontano con le assurde eccentricità del miliardario selvaggiamente imprevedibile per cui lavorano. TRAILER ITALIANO

- PIIGS (Italia 2017 - Documentario - Durata 74 minuti) di Adriano Cutraro, Federico Greco e Mirko Melchiorre. Trama: Esiste un nesso tra i piani alti ed i problemi della vita quotidiana? PIIGS sfida il pensiero dominante raccontando un nuovo punto di vista sull'economia mondiale e le storie e le illusioni di chi ogni giorno si trova a dover fare i conti con le conseguenze delle scelte politiche e finanziarie dell'Unione Europea e delle Banche Centrali. TRAILER UFFICIALE

- Tutti a casa - Inside Movimento 5 Stelle (Italia 2017 - Documentario - Durata 100 minuti) di Lise Birk Pedersen con Beppe Grillo. Trama: Uno sguardo “non italiano” e inedito sulle fasi più controverse del "Movimento 5 Stelle" e sulle difficoltà nell’organizzare forme di democrazia diretta, ma è davvero la soluzione per ridare il Potere al Popolo? [Al cinema dal 24 aprile] TRAILER UFFICIALE

- La guerra dei cafoni (Italia 2017 - Commedia - Durata 90 minuti) di Davide Barletti e Lorenzo Conte con Pasquale Patruno, Letizia Pia Cartolaro, Donato Paterno, Angelo Pignatelli, Alice Azzariti, Piero Dioniso, Claudio Santamaria, Ernesto Mahieux. Trama: A Torrematta, territorio selvaggio e sconfinato in cui non vi è traccia di adulti, ogni estate si combatte una lotta tra bande: da una parte i figli dei ricchi, i signori, e dall’altra i figli della terra, i cafoni che trasformano lo scontro in una vera e propria guerra di conquista. TRAILER UFFICIALE

- Altin in città (Italia 2017 - Commedia - Durata 127 minuti) di Fabio Del Greco con Rimi Beqiri, Chiara Pavoni, Roberto Fazioli, Giuseppe Panebianco, Fabio Del Greco. Trama: Altin, aspirante scrittore albanese sbarcato in Italia a bordo di un grande traghetto negli anni ’90, lavora in una macelleria quando viene selezionato ad un provino di un reality per scrittori e vede finalmente la possibilità di avere successo con il suo libro “il viaggio di Ismail”. È invece il momento in cui iniziano le sue disavventure che lo porteranno a conoscere la vendetta, la solitudine, la povertà, fino al lato oscuro della ricchezza e del successo. TRAILER UFFICIALE

- La ragazza dei miei sogni (Italia 2017 - Fantastico - Durata 95 minuti) di Saverio Di Biagio con Primo Reggiani, Miriam Giovanelli, Nicolas Vaporidis, Chiara Gensini, Marco Rossetti, Remo Girone, Nicola Nocella. Trama: P. trentenne insoddisfatto conosce la bella Sofia che sembra proprio la ragazza dei suoi sogni, ma un vecchio amico con la passione per l’occulto mette in guardia P. dalla dolce Sofia. Attraverso un mondo pieno di retroscena misteriosi, P. scoprirà che incanto e magia possono avere molti significati mentre amare può voler dire morire. TRAILER UFFICIALE

- Acqua e Zucchero: Carlo di Palma, i colori della vita (Italia 2017 - Documentario - Durata 90 minuti) di Fariborz Kamkari. Trama: il film documentario racconta la straordinaria carriera di Carlo di Palma, uno dei più grandi direttori della fotografia e artisti/artigiani del nostro cinema. TRAILER UFFICIALE