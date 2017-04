Acqua e Zucchero: trailer del documentario su Carlo Di Palma

Di Pietro Ferraro giovedì 27 aprile 2017

Acqua e Zucchero: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul documentario di Fariborz Kamkari nei cinema italiani dal 27 aprile 2017.

Cinecittà Luce, a partire dal 27 aprile, porta nelle sale Acqua e zucchero – Carlo Di Palma, i colori della vita, il film documentario di Fariborz Kamkari dedicato alla straordinaria carriera di uno dei più grandi direttori della fotografia e artisti/artigiani del nostro cinema.

Il film è un piccolo, grande atlante del cinema mondiale che racconta Carlo di Palma attraverso una filmografia di 100 pellicole a cui ha partecipato, da addetto ai focus a operatore di ripresa a direttore della fotografia.

La filmografia di Di Palma include esordi sul set del primo film neorealista, Ossessione di Visconti, e poi del film manifesto del movimento, Roma città aperta, e sempre con Rossellini girerà Paisà, e con De Sica i capolavori Sciuscià e Ladri di biciclette. Tra i capolavori a cui Di Palma contribuì troviamo anche tre classici di Antonioni del calibro di Cronaca di un amore, Deserto rosso e Blow up.

Di Palma collaborerà anche con Germi (Divorzio all’italiana), Monicelli (L’armata Brancaleone, La ragazza con la pistola), Petri (L’assassino) e Bernardo Bertolucci (La tragedia di un uomo ridicolo). Negli anni ’80 la lunga collaborazione con Woody Allen da Hannah e le sue sorelle a Radio Days, da Settembre a Misterioso omicidio a Manhattan. Il documentario include testimonianze eccellenti di Wim Wenders, Woody Allen, Nikita Mikhalkov, Ken Loach, Gilles Jacob, Alec Baldwin, Volker Schlöndorff, Bernardo Bertolucci, Carlo Lizzani, Giuliano Montaldo e Christian De Sica.

Nel tempo di un film, la visione di sessant’anni di grande cinema e insieme una visione del mondo, e della vita. Quella di un uomo innamorato della bellezza, della cultura, intese come arti di relazione, di incontro collettivo. Un modo non solo per fare film migliori, ma di migliorare la vita. Una piccola perla, per chiunque ami il cinema.

