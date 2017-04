Stasera in tv: "Elysium" su Rai 2

Rai 2 stasera propone "Elysium", film di fantascienza del 2013 diretto da Neill Blomkamp e interpretato da Matt Damon e Jodie Foster, Alice Braga e Sharlto Copley.





Cast e personaggi

Matt Damon: Max Da Costa

Jodie Foster: Jessica Delacourt

Alice Braga: Frey Santiago

Sharlto Copley: Agente C.M. Kruger

William Fichtner: John Carlyle

Emma Tremblay: Mathilda

Diego Luna: Julio

Wagner Moura: Spider

Brandon Auret: Drake

Josh Blaker: Crowe

Jose Pablo Cantillo: Sandro

Faran Tahir: presidente Patel

Adrian Holmes: Manuel

Jared Keeso: Rico

Chris Sheilds: Dott. Faizel

Maxwell Perry Cotton: Max da giovane

Valentina Giros: Frey da giovane

Michael Shanks: agente CCB

Carly Pope: agente CCB

Doppiatori italiani

Riccardo Rossi: Max Da Costa

Laura Boccanera: Jessica Delacourt

Alessia Amendola: Frey Santiago

Christian Iansante: John Carlyle

Nanni Baldini: Julio

Luigi Ferraro: Kruger

Simone Mori: Spider

Roberto Draghetti: Crowe

Edoardo Stoppacciaro: Sandro

Saverio Indrio: presidente Patel

Alberto Bognanni: Manuel

Andrea Lavagnino: Dott. Faizel

Oreste Baldini: Voce del computer centrale di Elysium





Trama e recensione

Nell’anno 2154 esistono due tipi di persone: i multimilionari, che vivono su Elysium, una stazione spaziale nuova di zecca realizzata dall’uomo, e i “comuni mortali”, che vivono su un pianeta Terra ormai sovrappopolato e allo stremo. I terrestri tentano in tutti i modi di fuggire da un mondo ormai devastato e dominato da crimine e povertà. L’unico uomo che può riuscire a ripristinare l’equilibrio tra i due estremi è Max (Matt Damon), un ragazzo comune che vuole a tutti i costi raggiungere la stazione spaziale. La sua vita è appesa a un filo e, non senza remore, intraprende una missione pericolosa che lo porterà a scontrarsi con Delacourt (Jodie Foster), Segretario di Stato di Elysium, e con le sue inflessibili forze armate. Alla fine, però, riuscirà a salvare non solo la propria vita, ma anche quella di milioni di persone sulla Terra.

Elysium: Recensione Un futuro prossimo in cui i più poveri si ritroveranno costretti a vivere in un Pianeta distrutto, e i più ricchi potranno godersi il lusso di una base spaziale dove sterminare persino qualsiasi tipo di malattia. Questo è Elysium





Curiosità



La biografia di John Carlyle visualizzata dal computer indica che è nato nel 2010, quindi visto che il film si svolge nel 2154, il personaggio di Matt Damon ha 144 anni.



Quando Kruger recupera il lanciagranate dal suo veicolo si può vedere il nome dell'agenzia per cui lavora: "Civil Cooperation Bureau". Il "Civil Cooperation Bureau" (CCB) è stata una squadra della morte sponsorizzata dal governo sudafricano durante l'era dell'apartheid.



Kruger e i suoi uomini incorporano nei loro dialoghi numerosi termini slang africani. Esempi includono "Boet", un derivato informale di "fratello", "Boykie" che significa "ragazzino" e "Lekker", un termine slang di approvazione.



Il ruolo principale è stato offerto per la prima volta a Ninja, un rapper sudafricano che nonostante fosse un fan di District 9 (ha un tatuaggio "D9" sul suo labbro interno) non ha accettato il ruolo. Il ruolo è stato poi offerto al rapper Eminem che ha declinato perché il regista Neill Blomkamp non ha voluto spostare le riprese da Los Angeles a Detroit.



Sharlto Copley, che interpreta l'Agente Kruger, ha preso ispirazione per il personaggio del famigerato "32° Battaglione", una spietata unità di combattimento d'elite sudafricana.



Nel 2015 il regista Neill Blomkamp ha espresso la sua insoddisfazione riguardo a questo film in un'intervista poco prima del rilascio di Humandroid (2015). Blomkamp ha sostenuto di non aver avuto la posssibilità di approfondire la storia del film come avrebbe voluto.



Desideroso di lavorare con il regista Neill Blomkamp, ​​Diego Luna (Julio) ha firmato pe recitare nel film senza leggere lo script. In un'intervista Luna ha raccontato: "Il mio agente mi ha detto di non farlo mai. È una buona idea leggere lo script prima di dire "sì", ma sono un grande fan del lavoro di Neill e la possibilità di lavorare con un giovane ragazzo che ha tanto da dire ed con una visone così chiara è stato incredibile".



Per prepararsi al ruolo Matt Damon ha sostenuto un allenamento giornaliero di 4 ore in palestra. Neill Blomkamp era stato molto specifico sull'aspetto fisico del personaggio, aveva fornito all'allenatore un poster con la foto di Damon attaccata al corpo di un modello.



L'aereo di Kruger ha una bandiera sudafricana sul fianco. Sia Sharlto Copley che interpreta Kruger che il regista Neill Blomkamp provengono dal Sudafrica.



Il personaggio di Delacourt è stato scritto originariamente per un uomo.



Il film presenta elementi in comune con un episodio della serie tv Star Trek dal titolo "Una città tra le nuvole". La trama è diversa, ma l'idea di una città nel cielo (Stratus) dove tutto è perfetto e il pianeta sotto dove è tutto è torvo coincidono. Questa separazione di classi ricorda molto anche quella vista nel classico Metropolis di Fritz Lang.



Sharlto Copley ha dovuto indossare lenti a contatto scure per il suo personaggio.



L'auto che Matt Damon e Diego Luna guidano è una Nissan GT-R modificata in precedenza di proprietà del regista Neill Blomkamp.



Wagner Moura ha contratto una polmonite durante le riprese, per cui la produzione si è fermata per alcuni giorni per consentirgli di recuperare.



Quando a Max viene offerta una pillola dal suo ufficiale di guardia robotico, l'avviso sotto il coperchio del contenitore della pillola si legge: "Avvertenze: Gli effetti collaterali possono includere vomito, diarrea, nausea, vertigini, costipazione, visione offuscata, secchezza delle fauci, eruzione cutanea, aumento delle palpitazioni cardiache, pressione alta, crisi violente e morte improvvisa".



Il film costato 115 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 286.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore Ryan Amon alla sua prima colonna sonora cinematografica. I crediti di di Amon includono musiche addizionali per la commedia romantica I Love Movies, il thriller Blackhat e il fantascientifico Humadroid. Amon ha inoltre musicato i videogames Bloodborne e Assassin's Creed: Unity.

alla sua prima colonna sonora cinematografica. I crediti di di Amon includono musiche addizionali per la commedia romantica I Love Movies, il thriller Blackhat e il fantascientifico Humadroid. Amon ha inoltre musicato i videogames Bloodborne e Assassin's Creed: Unity.

La traccia che si può ascoltare nel club di Spider dal titolo "Loner" è dell'artista inglese di musica elettronica Burial.



TRACK LISTINGS

1. Heaven and Earth

2. Fire Up The Shuttle

3. Unauthorized Entry

4. Deportation

5. Darkness

6. Things to Come

7. You Said You’d Do Anything

8. A Political Sickness

9. Arming Projectile

10. Zero Injuries Sustained

11. I’d Like Them Dead

12. You Have No Idea

13. The Raven

14. Let the Girls Out

15. I Don’t Want to Die

16. Matilda

17. Step Aboard

18. Heading to Elysium

19. Keep Them Busy

20. When He Wakes Up

21. We Do the Hanging

22. Kruger Suits Up

23. The Armory

24. I’m Right Behind You

25. Fire and Water

26. The Gantry

27. Breaking a Promise

28. Elysium

29. New Heaven, New Earth

Altri brani inclusi nella colonna sonora:

Ghosst – Lorn

The Pining Pt2 – Clark with Martina Topley-Bird

Metropolis (Dan Le Sac Remix) – PRDCTV

Suite For Solo Cello No.1 BWV 1007 – Johann Sebastian Bach

Twitch (It Grows and It Grows) – Raffertie

Bio Techno – Audio Android

New World Disorder – Arkasia

Stjernekiggeri – Mike Sheridan

Robot Eater – Gambit

We Got More (Kilon TeK Remix) – Eskmo

Piano Concerto No. 8 in C minor ‘Pathetique’ – Adagio Cantabile – Ludwig van Beethoven

Kou Kou – Palms Down Percussion

Piano Concerto No. 4 in G Major – Rondo Vivace – Ludwig van Beethoven

Loner – Burial

Six Degrees – Kryptic Minds

Sierra Leone – Mt Eden