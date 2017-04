Mad Max: Fury Road - George Miller aggiorna sulle sceneggiature dei sequel

Di Pietro Ferrara venerdì 28 aprile 2017

Il regista George Miller parla delle sceneggiature pronte dei due sequel di "Mad Max: Fury Road".

Da quando Mad Max: Fury Road ha sbancato il box office nel 2015, i fan hanno chiesto a gran voce un sequel e ad un certo punto sono arrivate notizie su addirittura due film in sviluppo. Il regista George Miller ha dichiarato più volte in passato che durante i numerosi ritardi di produzione che hanno afflitto Mad Max: Fury Road, lui e il co-sceneggiatore Nico Lathouris avevano cominciato a scrivere due sequel, uno dei quali era intitolato Mad Max: The Wasteland.

Durante una nuova intervista il regista ha confermato che gli script sono pronti e ha ancora la speranza di riuscire a girare i due sequel in tempi ragionevoli.

Abbiamo scavato nella profondità del sottotesto, nei retroscena di tutti i personaggi e del mondo in cui si muovono, e senza realmente pensarci troppo, abbiamo scritto altre due sceneggiature proprio come parte della storia principale. Da qualche parte, se i pianeti si allineano, arriveranno altri due film. Un film come Fury Road viene raccontato in in modo selvaggio e non lineare, così che tutta la logica latente nel film doveva essere piuttosto rigorosa, altrimenti il ​​film sarebbe risultato caotico. Il vantaggio dei molti ritardi è che siamo stati in grado di trascorrere del tempo ad approfondire questi retroscena.

Il regista intervistato da The Independent ha rivelato che nei sequel rivedremo l'iconico Coma aka The Doof Warrior, il chitarrista fiammeggiante di Fury Road. Il regista ha anche dichiarato in più di un'occasione di voler fare un film molto più piccolo prima di tornare alla saga Mad Max, e in questa intervista ha rivelato che sarà "rapido e piccolo, tanto per riavviare il cervello" senza aggiungere dettagli sui contenuti. Dopo di che spera di tornare e fare questi sequel di Mad Max. Ecco cosa Miller ha raccontato sulla storia di Coma e sul suo ritorno in questo scenario apocalittico.

So chi era sua madre, so come quest'uomo uomo che è muto e cieco è sopravvissuto all'apocalisse, conosco molto bene la sua storia, se arriviamo a fare un altro film, il Doof Warrior ci sarà! Ho una fervida immaginazione, è parte di chi sono, questi personaggi e questi mondi tendono ad ammassarsi nel cervello come amici immaginari, ed è facile tornare ad evocarli.

Attualmente sappiamo che il primo sequel avrà come titolo Mad Max: The Wasteland mentre per il secondo sequel è circolato il titolo non confermato di Mad Max: Furiosa.