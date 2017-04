Serena Rossi ne La banda dei miracoli, Massimiliano Bruno gira Non ci resta che il crimine

Di Mr. Odo venerdì 28 aprile 2017

L'attrice reciterà nella commedia dei Vanzina, mentre il regista batterà presto il ciak del suo nuovo film.

La banda dei miracoli: anche Serena Rossi e Christiane Filangieri reciteranno nella nuova commedia dei fratelli Vanzina, prodotta per Medusa Film. Le due attrici si aggiungono a già annunciati Vincenzo Salemme, Max Tortora, Carlo Buccirosso e Gennaro Guazzo.

La casa di famiglia: sarà diretto da Augusto Fornare il nuovo film prodotto dalla I.I.F., interpretato da Lino Guanciale, Stefano Fresi, Matilde Gioli e Libero De Rienzo. Le riprese, che inizieranno il 5 giugno a Roma, dureranno per sette settimane.

Nessuno come noi: Volfango De Biasi girerà per l'I.I.F., l'adattamento cinematografico dell'omonimo libro di Luca Bianchini (edito da Mondadori).

Non ci resta che il crimine: questa estate Massimiliano Bruno girerà una nuova commedia, scritta tra gli altri da Nicola Guaglianone, prodotta da Fulvio e Federica Lucisano.

Nuovo film Alessandro Aronadio: il regista di Orecchie sta scrivendo un nuovo film con Edoardo Leo (che potrebbe anche far parte del cast) che sarà prodotto dalla Italian International Film.

Sconnessi: il 2 maggio inizieranno le riprese della commedia diretta da Christian Marazziti, scritta dal regista insieme a Michela Andreozzi, Massimiliano Vado, Fabrizio Nardi e Gian Luca Tocci. Nel film, che sarà girato per quattro settimane a Fiera di Primiero in Trentino-Alto Adige e per una settimana a Roma, reciterà accanto a Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi, Ricky Memphis, Carolina Crescentini, Eugenio Fanceschini, Antonia Liskova, Benedetta Porcaroli, Lorenzo Zurzolo e Michela Andreozzi anche Giulia Elettra Gorietti. Sconnessi racconterà la storia di una famiglia in vacanza al Nord alle prese con la mancanza di connessione.

Vita spericolata: Marco Ponti girerà una nuova commedia prodotta dalla I.I.F. con protagonista femminile Matilda De Angelis.

Fonte: Askanews