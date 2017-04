Star Wars 8: nuovi rumor sulla collana di Luke Skywalker

Di Pietro Ferraro venerdì 28 aprile 2017

Un nuovo rumor afferma che una collana indossata da Luke Skywalker in "Star Wars: Gli ultimi Jedi" contiene qualcosa che Kylo Ren cerca disperatamente.

Durante la Star Wars Celebration è stato finalmente rilasciato un primo trailer di Star Wars: Gli ultimi Jedi, che mostrava un Luke Skywalker (Mark Hamill) in piedi nascosto all'ombra di una grotta sul pianeta di Ahch-To. Anche se abbiamo avuto modo di sentire Luke pronunciare una serie di frasi, non abbiamo potuto vedere un primo piano del maestro Jedi, anche se il regista Rian Johnson potrebbe aver tenuto in serbo inquadrature più dettagliate di Luke per il secondo trailer. Oggi vi riportiamo un nuovo rumor che afferma che Luke nel film indosserà una collana molto speciale, che contiene qualcosa che a quanto pare Kylo Ren desidera disperatamente.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi - primo trailer italiano di 'Star Wars 8' "Star Wars: Episodio VIII" esce nelle sale italiane a dicembre 2017 con il titolo "Star Wars: Gli Ultimi Jedi".

A seguire ci saranno potenziali SPOILER su Star Wars 8 quindi proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo (Jedi avvisato...)

Il sito Making Star Wars fornisce un nuovo aggiornamento che afferma che Luke Skywalker indosserà una collana unica nel sequel e che avrà la forma di un "fischietto per cani di legno". Alla fine di questa collana c'è un cristallo rosso che si ritiene sia parte del cristallo Kyber della spada laser di Darth Vader. Secondo la fonte, se Luke Skywalker fosse in possesso dell'ultimo cristallo Kyber di di Darth Vader, qualcuno come Kylo Ren lo bramerebbe sicuramente e potrebbe avere un qualche simbolismo o potere se arrivasse nelle mani di Kylo.

Non è stato confermato se questa gemma rossa sia in realtà parte del cristallo Kyber di Darth Vader, o se la ricerca di Kylo Ren di Luke sia effettivamente legata a questo oggetto. Un precedente aggiornamento ha affermato che Kylo Ren in questo sequel sarà più simile a Darth Vader, grazie ad un mantello molto familiare che lo farà assomigliare al nonno. Tornando al cristallo di Kyber, un recente romanzo di Star Wars ha confermato che i cristalli sono in realtà connessi alla Forza e di conseguenza ai Jedi, rivelando che ogni cristallo sceglie colui che ne farà uso. I signori dei Sith non hanno una tale connessione, così il cristallo Kyber perde il suo colore originale diventando rosso quando il Sith lo fa "sanguinare" piegandolo alla sua volontà.

Questa è solo una delle tante voci che circolano su Star Wars 8, alcune delle quali affermano che la storia rievocherà L'impero colpisce ancora, allo stesso modo in cui Il risveglio della Forza rievocava la trama di Una nuova speranza. Il regista Rian Johnson ha però recentemente smentito di aver in alcun modo "copiato" L'impero colpisce ancora. Tra le tante voci che sono emerse c'è anche quella in cui Rey (Daisy Ridley) abbandonerebbe il suo addestramento Jedi con Luke Skywalker allo stesso modo in Luke ha abbandonato il suo addestramento con Yoda. Rey abbandona per salvare i suoi amici Finn (John Boyega) e Poe Dameron (Oscar Isaac), che sono stati catturati da Kylo Ren come parte di una trappola per attirare Rey fuori dal suo nascondiglio. Nessuno di queste voci è ancora stata confermata, ma speriamo di avere ulteriori "update" con l'approssimarsi della data di uscita del film fissata al 15 dicembre 2017.