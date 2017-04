L'Incendiaria di Stephen King, Jason Blum e Akiva Goldsman per il remake

Di Federico Boni venerdì 28 aprile 2017

33 anni dopo la trasposizione cinematografica trainata da Drew Barrymore e arrivata in Italia con il titolo "Fenomeni paranormali incontrollabili", L'Incendiaria, romanzo di Stephen King del 1980, tornerà in sala grazie ad un nuovo adattamento cinematografico. Ad occuparsene Akiva Goldsman, premio Oscar per la sceneggiatura di A Beautiful Mind, e Jason Blum, autentico Re dell'horror a stelle e strisce, da poco in trionfo con Get Out - Scappa. Goldsman e Blum bisseranno la collaborazione di Stephanie, horror presentato ieri all'Overlook Film Festival.

Protagonista de l'Incendiaria è Charlie, bimba terrorizzata e terrorizzante dotata di energie psichiche straordinarie. Il governo viene a conoscenza delle sue capacità e vuole sfruttarla a fini bellici: comincia, per lei, una lunga e disperata fuga insieme al padre.

Nel 2002 è stata realizzata una serie televisiva, con Marguerite Moreau nel ruolo di una Charlie un po' cresciuta e Malcolm McDowell al suo fianco. Nel film del 1984, diretto da Mark L. Lester, spiccavano anche Heather Locklear e Martin Sheen.

Fonte: Slash