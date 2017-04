La bella e la bestia: l'action figure "Hot Toys" di Emma Watson

Di Pietro Ferraro sabato 29 aprile 2017

Hot Toys annuncia l'action-doll ufficiale di Emma Watson nei panni di Belle nel live-action Disney "La bella e la bestia".

Disney ha dato il via ad una nuova serie di adattamenti live-action di enorme appeal e visivamente fastosi. Dopo la rivisitazione del classico "La bella addormentata nel bosco" con Maleficent è stato un crescendo con Cenerentola, Il libro della giungla e il recente La bella la bestia che ha visto Emma Watson nei panni della protagonista Belle in un fedele remake del capolavoro d'animazione Disney Premio Oscar del 1991.

Il merchandise Disney legato al film è stato come di consueto imponente, ma ora possiamo proporvi un pezzo per collezionisti, che esula da toys e gadget, e vede in campo la maestria degli artisti della Hot Toys che presentano una strepitosa action-doll della Belle di Emma Watson con una scultura del volto assolutamente incredibile.

La figura realizzata nel consueto formato 1/6, misura 26 cm per oltre 26 punti articolazione ed è munita di un costume basato sul bellissimo abito da sera giallo indossato nel film completato da diversi accessori bonus come un medaglione, un anello, una rossa rossa con contenitore trasparente, un set di mani intercambiabili e repliche degli oggetti domestici incantati del castello: Lumière (il candelabro), Tockins (l'orologio), Mrs. Bric e Chicco (la teiera e tazzina) e Spolverina (il piumino).

