6 Days: trailer e locandine del thriller con Jamie Bell e Mark Strong

Di Pietro Ferraro sabato 29 aprile 2017

6 Days: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller di Toa Fraser nei cinema inglesi dal 4 agosto 2017.

Nel 1980 sei uomini armati hanno attaccato l'ambasciata iraniana a Londra, prendendo 26 persone in ostaggio presso l'edificio diplomatico di South Kensington. Il raid del SAS per salvare gli ostaggi è stato trasmesso in diretta dalla televisione britannica ed è diventato uno dei più noti assedi della storia britannica più recente. Ora la storia sarà condivisa con il resto del mondo nell'adattamento cinematografico 6 Days.

Il film vede protagonista Jamie Bell come leader del gruppo di soldati delle forze speciali che hanno espugnato l'ambasciata e hanno messo fine all'assedio.

Girato in location dell'area West London nei pressi dell'attuale ambasciata, 6 Days segue l'assedio da tre diverse prospettive: quella del negoziatore di ostaggi Max Vernon (Mark Strong), della giornalista BBC Kate Adie (Abbie Cornish) e del leader della squadra d'assalto SAS Rusty Firmin (Bell).





Nell'aprile del 1980 sei militanti armati hanno attaccato l'ambasciata iraniana a Princes Gate, Londra, sequestrando 26 persone all'interno dell'edificio. Nei successivi sei giorni è avvenuto uno stallo temporale mentre un gruppo di soldati altamente addestrati del SAS si preparava per l'Operazione Nimrod, un raid di un genere mai visto prima.

Diretto da Toa Fraser, che recentemente ha diretto il film d'azione Maori The Dead Lands, il cast di 6 Days include anche Star Emun Elliott, Nicholas Boulton, Martin Shaw e Tim Downie. La sceneggiatura è scritta da Glenn Standring, che ha ricostruito l'assedio attraverso interviste con individui che hanno giocato un ruolo chiave nei giorni precedenti, durante e dopo l'assedio dell'ambasciata.

6 Days debutta nei cinema inglesi il 4 agosto 2017.