Drone: trailer e poster del thriller con Sean Bean

Di Pietro Ferraro sabato 29 aprile 2017

Drone: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller di Jason Bourque nei cinema americani dal 26 aprile 2017.

Disponibili online un trailer e una locandina di Drone, il thriller scritto e diretto da Jason Bourque e interpretato da Sean Bean (Il Signore degli Anelli, Il trono di spade).

La trama ci racconta di Neil (Sean Bean), un operatore di droni che si rende conto delle conseguenze del suo lavoro solo quando incontra faccia a faccia un uomo (Patrick Sabongui) la cui famiglia è stata uccisa da un drone. La vita di Neil cambierà quando l'uomo d'affari busserà alla sua porta in cerca di vendetta.

Il cast del film è completato da Maxwell Haynes, Joel David Moore, Mary McCormack, Sharon Taylor, Bradley Stryker, Kirby Morrow, Kevin O'Grady e John Emmet Tracy.

Jason Bourque è un regista televisivo i cui crediti includono il thriller Black Fly (2014), l'horror Una famiglia in pericolo (2011) e il tv-movie 21-12-2012 La profezia dei Maya (2011).

Il film è prodotto da Screen Media Films, casa di produzione che ha prodotto film indie come Faults, Alex of Venice, l'horror The Void e il thriller Shark Lake con Dolph Lundgren.





Neil (Sean Bean) è un operatore privato di droni che trascorre i giorni feriali portando a termine missioni di volo segrete, per poi tornare alla mediocre routine di una vita familiare di periferia senza che moglie e figlio sappiano nulla della sua vita segreta. Questo finché una soffiata lo espone ad una minaccia mortale. Credendo che sia responsabile della morte di sua moglie e del suo bambino, un enigmatico imprenditore pakistano (Patrick Sabongui) comincia a perseguitarlo portando i due ad un inevitabile e sconvolgente confronto.