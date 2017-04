Beatriz at Dinner: trailer e poster del film con Salma Hayek

Di Pietro Ferraro sabato 29 aprile 2017

Beatriz at Dinner: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Miguel Arteta nei cinema americani dal 9 giugno 2017.

Miguel Arteta regista di comedy indipendenti come Good Girl e Benvenuti a Cedar Rapids fa di nuovo squadra con lo sceneggiatore Mike White, creatore della serie tv Enlightened, per Beatriz at Dinner, una comedy al vetriolo che vede protagonisti Salma Hayek e Jon Lithgow.

Arteta, che ha diretto quattro episodi di Enlightened e ha recentemente diretto la commedia Disney Una fantastica e incredibile giornata da dimenticare torna alle sue radici "indie" con questo nuovo film che vede Salma Hayek nei panni di Beatriz, una professionista della salute spirituale che si ritrova incastrata in una cena di alcuni suoi ricchi clienti in cui dovrà confrontarsi con un miliardario arrogante e razzista (Lithgow).

Il cast del film è completato da Chloë Sevigny, Connie Britton, Amy Landecker, John Early e David Warshofsky a cui si aggiungono Jay Duplass e Amy Landecker protagonisti della serie tv Transparent.

Il film ha fatto tappa al Sundance Film Festival dove ha ricevuto recensioni in gran parte positive. Beatriz at Dinner debutta nei cinema americani il 9 giugno 2017.





Beatriz (Salma Hayek), un immigrata proveniente da una città povera del Messico, ha utilizzato la sua innata gentilezza per costruire una carriera come professionista della salute spirituale a Los Angeles. Doug Strutt (John Lithgow) è uno spietato, autoritario miliardario immobiliare pieno di sé. Quando questi due opposti s'incontrano ad una cena, i loro mondi si scontrano cambiandoli per sempre.