Lost in London: trailer e poster del film sperimentale di Woody Harrelson

Di Pietro Ferraro sabato 29 aprile 2017

Lost in London: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film sperimentale di Woody Harrelson.

Woody Harrelson si è dimostrato un attore eclettico con una carriera di decenni alla spalle che ha incluso successi come la sitcom Cin Cin, il cult Natural Born Killers e la commedia Chi non salta bianco è. Harrelson oggi è un attore molto richiesto che spazia tra grande e piccolo schermo con blockbuster come la saga Hunger Games e serie tv di prestigio come l'acclamata True Detective.

All'inizio di quest'anno Harrelson si è concesso del tempo per dedicarsi ad un esperimento cinematografico mai tentato prima: Harrelson ha scritto, diretto, prodotto e interpretato un film trasmesso in diretta nei cinema dal titolo Lost in London, un bizzarro esperimento "live" di cui vi proponiamo trailer e poster.

Ambientato nel corso di una nottata, Lost in London è stato girato con una sola macchina da presa in un'unica sequenza che ha visto Harrelson trascorrere una movimentata notte nella capitale britannica. Harrelson ha trasmesso le immagini della sua scorribanda nella città in alcune sale londinesi in diretta il 19 gennaio 2017.

Sulla base di una vera esperienza che Harrelson ha vissuto nel 1992, il film lo vede ritrovarsi al centro dell'ultimo scandalo da tabloid. Sua moglie lo scopre e, credendo che lui l'abbia ingannata, si confronta con lui picchiandolo in pubblico. Gli eventi partono da questo scontro di Harrelson che poi attraversa una serie di situazioni in un crescendo di imprevisti e situazioni imbarazzanti che dureranno l'intera nottata. Tra questi gli viene negato l'ingresso in un club dopo che un buttafuori proprio non riesce a riconoscerlo, neanche dopo che Harrelson gli cita i suoi film più popolari come Chi non salta bianco è e Proposta indecente e cerca di cantare la sigla della serie tv Cin Cin. I guai di Harrelson proseguono quando viene accusato e insultato da Owen Wilson (che interpreta se stesso), viene picchiato, fa una scenata in un taxi e come ciliegina sulla torta viene arrestato.