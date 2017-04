Robert Zemeckis, il film con Steve Carell uscirà il 21 novembre 2018

Di Federico Boni lunedì 1 maggio 2017

Altro che Flash. Robert Zemeckis torna in sala con la storia vera di Mark Hogancamp.

Marwencol, Robert Zemeckis e Steve Carell tramutano il doc in film Brad Pitt e Marion Cotillard dell'ultimo film di Robert Zemeckis. Leggete la nostra recensione di Allied - Un'ombra nascosta Dimenticato il deludente Allied e cestinata l'ipotesi Flash, Robert Zemeckis tornerà a breve sul set per girare il suo nuovo film, al momento senza titolo ma con una data d'uscita ufficiale. 21 novembre 2018. Universal Pictures e DreamWorks Pictures hanno annunciato la release della pellicola, che andrà così a scontrarsi con Ralph Spaccatutto 2 della Disney.

Protagonista Steve Carell, per quello che sarà la trasposizione cinematografica di una storia vera già diventata documentario. Marwencol di Jeff Malmberg, il titolo. Al centro della trama l'artista Mark Hogancamp, brutalmente aggredito e rimasto senza memoria dopo quel terribile fattaccio. Per riuscire a superare il trauma Hogancamp diede vita ad un piccolo villaggio in miniatura chiamato per l'appunto Marwencol, popolato di bamboline che lo raffiguravano per provare a ricordare quanto aveva dimenticato. A sceneggiare il tutt oCaroline Thompson e Zemeckis, con Steve Starkey (Forrest Gump, Flight) e Jack Rapke (Cast Away, Flight) produttori insieme al regista.

Sono durati pochissime ore, invece, i rumor legati ad un eventuale coinvolgimento di Zemeckis in The Flash della DC Comics.

Fonte: Comingsoon.net